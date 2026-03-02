Victoria: Gran participación de familias en el festival de Carnaval 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con la asistencia de 7 mil personas y la presencia del alcalde de Victoria Lalo Gattás, su esposa Lucy de Gattás y la Senadora Olga Sosa como invitada especial, se llevó a cabo con gran éxito el Carnaval en Familia 2026.

Con la participación de artistas locales, se disfruto el colorido evento organizado por el gobierno municipal en el 17 Te Quiero Más, dónde se instaló el escenario principal que vibró con el talento de niños y jóvenes de agrupaciones e instituciones educativas de la Capital.

El alcalde Lalo Gattás reitero su compromiso con la sociedad victorense de continuar promoviendo actividades que fortalezcan la convivencia social y el aprovechamiento de los espacios públicos como la avenida Francisco I. Madero.

Cómo resultado de la coordinación entre personal de Protección Civil y Guardia Estatal para salvaguardar la integridad de las familias se reporto saldo blanco durante el desarrollo del carnaval celebrado este domingo.