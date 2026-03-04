Marco Antonio Vázquez Villanueva

Américo, todo el poder en la cúspide de su liderazgo…

Llegaron los 43 presidentes municipales a palacio de gobierno, aunque no todos contentos si abiertos al diálogo, la propuesta, todos reconociendo a quien ejerce el papel del gran jefe, al gobernador Américo Villarreal.

Obvio, el éxito y el fracaso que unos y otros arrastran se nota desde la luna, sus actitudes los delatan.

Inconfundibles los que van bien y traen proyecto de trascender porque no tienen problema de detenerse a dialogar con quien se les pone enfrente, Carmen Lilia Cantú Rosas, la alcaldesa de Nuevo Laredo, parecía presumir hasta el color de sus ojos ante más de dos docenas de reporteros, al fin presidenta del municipio más rico de Tamaulipas se dio lujos, incluso habló de Santa Claus en pleno marzo, “nos trae un costal con 600 millones para obra”, luego explicaba cosas, terminaba con unos y seguía con otros, es más, hasta con paseantes de palacio se detuvo para la foto, para permitir estar presente lo más posible, sabe lo que quiere, también sabe que no debe perderse una oportunidad de este tamaño, cuando se está en la caja de resonancia de Tamaulipas hay que decir y hacer lo necesario.

Otro que presumió tablas políticas fue el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás, también fue de los que reunió a muchos reporteros en su entrevista para hablar de las obras que se harán en Victoria, para aplaudir y reconocer la chamba del gobierno estatal y explicar cómo se la dividen para no duplicar esfuerzos, es más, hasta detalló que su administración no pretende endeudarse, “será la gestión la que permita dar mejores resultados, aquí, allá, y donde sea necesario, para nosotros no interesa quien hace las cosas sino quienes son los beneficiados”.

Después de ellos siguió la medianía, alcaldesas y alcaldes que van de un lado a otro, que un día amanecen de buenas y con proyecto y al siguiente buscan esconderse donde sea necesario para no atender a sus gobernados, menos a la prensa.

Y si, también estuvieron los que pasaron escondidos, porque se saben perseguidos por su desastroso presente, por sus actos que los traen en la boca de sus representados y no precisamente para darles bendiciones, como el alcalde de Matamoros Alberto Granados que nadie sabía que por ahí andaba hasta que apareció para la foto.

El caso es que, le repito, cuando tienes todo el poder en la mano, te sonríe la fortyna, el trabajo da resultados y eso te hace feliz, pues se nota, y en los políticos se nota al doble.

Al gobernador, por ejemplo, se nota que le va bien, andaba contento y se lo decimos porque lo hemos visto propositivo, cuando observa que quienes están a cargo de ciertas tareas hacen su esfuerzo con honestidad abre el abanico, presenta opciones, guía, y este martes por la mañana lo vimos satisfecho, más que feliz, comenzó temprano, durante la ya tradicional conferencia con medios de comunicación que se ofreció a las 10 de la mañana para hablar del tema educativo, ahí en la última pregunta se explayó, quizá porque es un tema que le apasiona, porque sabe de la necesidad de darle mayor calidad, un proyecto y un valor agregado al sistema que prepara nuestro futuro, no se equivoque, no estaba contento con la exposición que fue de maestro aburrido, pero si con los números, con las acciones.

O quizá ya a esa hora tenía demasiada información en la mano y nada podría opacarle su felicidad por lo que presentía.

Al salir del casino donde brindó la conferencia se enfiló a la plaza, platicó con una mujer que hacía su vendimia, la atendió suficiente tiempo como para resolverle algunas cosas, después se sentó en una de las sillas de bolear para darle mantenimiento a su calzado, hablaba con quién lo hizo, con los presentes en la plaza y hasta tomó el periódico para darle una ojeada, andaba tranquilo, de buenas, como para solicitarle un aumento de sueldo y otorgarlo sonriendo.

Después de la boleada se encaminó hacía palacio de Gobierno, al segundo piso, al llamado Salón Independencia donde estuvo encerrado por más de tres horas con las alcaldesas y alcaldes de los 43 municipios del Estado, se habló de proyectos de obra pública y temas parecidos.

Quizá ese era el auténtico motivo de su felicidad, no faltó ninguno lo que habla de éxito, de un gobernador al que se le reconoce liderazgo, al que se atiende, con el que los ediles son capaces de negociar el futuro de sus comunidades para que a todos les vaya mejor.

Los alcaldes, de todos los colores y sabores, con su asistencia, avalaron la agenda estatal, la agenda del gobernador, su liderazgo y eso, créalo, pone feliz a cualquiera, tanto que hasta dan ganas de ir a bolearse a la plaza…

RECIBE AMÉRICO CARTERA DE PROYECTOS 2026 Y EXHORTA A MUNÍCIPES A EJERCER RECURSOS CON HONESTIDAD… Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El gobernador Américo Villarreal Anaya recibió de manos de las alcaldesas y alcaldes de los 43 municipios la cartera de proyectos prioritarios de obra pública para 2026 y los exhortó a dejar como legado una administración que no solo impulse el crecimiento y el desarrollo con visión humanista, sino que también se caracterice por el manejo honesto y transparente de los recursos públicos, “porque, como dice nuestra presidenta, cuando los recursos se ejercen con honestidad, nos alcanza para hacer muchas cosas y eso es lo que queremos”, expresó.

Durante una reunión de más de tres horas en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, junto a integrantes del gabinete estatal y el auditor superior del Estado, el mandatario reiteró su respaldo para continuar ejerciendo obra pública humanista en los 43 municipios, donde a la fecha se ha invertido una cifra histórica superior a los 21 mil millones de pesos.

Asimismo, informó que este año el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) destinará mil 591 millones de pesos, mientras que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) comprenderá una inversión de mil 398 millones de pesos, recursos que representan una herramienta de justicia social para llevar bienestar al territorio y atender de primera mano las necesidades específicas de la población.

Villarreal Anaya destacó también los avances de la estrategia de seguridad en Tamaulipas, que colocan al estado como una de las entidades con menor número de homicidios dolosos. Explicó que en febrero de este año se registraron 13 fallecimientos, con un promedio diario de 0.46 homicidios, a diferencia de lo que ocurría en la administración anterior, cuando se presentaban hasta 130 casos en un mes.

TAMAULIPAS ES LÍDER EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DEL INFONAVIT CON EL RESPALDO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM… Luego de la exposición del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, quien detalló las acciones en cada uno de los 43 municipios y los grandes proyectos estratégicos en marcha con apoyo del Gobierno Federal, Villarreal Anaya mencionó el liderazgo de Tamaulipas en la construcción de vivienda del Infonavit y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien incluyó a la entidad en el Programa Mundial Social para la construcción de 25 canchas deportivas, con una inversión federal de 52.8 millones de pesos. Este programa se complementa con una inversión estatal de 12.9 millones de pesos para la rehabilitación de 43 espacios deportivos.

Además, solicitó la colaboración de las y los alcaldes para reforzar las campañas de vacunación contra el sarampión, respaldar las acciones de la Secretaría de Desarrollo Rural para la prevención y combate del gusano barrenador del ganado, y fortalecer la prevención de incendios forestales.

Al dar la bienvenida, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, reiteró el compromiso del gobierno estatal de fortalecer la coordinación entre el estado y los municipios, bajo principios de transparencia, responsabilidad y visión de largo plazo.

“Esta reunión tiene un propósito claro: ordenar tiempos, dar certidumbre y construir coordinación, porque cuando hay orden hay resultados; cuando hay coordinación hay eficiencia y cuando hay transparencia hay legitimidad”, expresó.

Antes de concluir la reunión, presidentas y presidentes municipales reconocieron el trabajo y liderazgo del gobernador, y aseguraron que Américo Villarreal es un mandatario que escucha las necesidades de las comunidades y permanece atento al desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

En el encuentro también participaron el auditor superior del Estado, Francisco Noriega Orozco; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo; y la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González.

GOBIERNO Y UAT MARCAN PAUTA NACIONAL EN ESTUDIOS TÉCNICOS DEL IMPI… El Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se consolidan a nivel nacional como referentes en la elaboración y presentación de los estudios técnicos para lograr la Declaratoria de Protección como Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En un hecho histórico para Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó, este lunes 2 de marzo, la ceremonia en la que recibió oficialmente del IMPI el certificado que protege la autenticidad y salvaguarda de esta prenda emblemática que representa la identidad, historia y carácter del estado.

En la ceremonia, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, expresó su beneplácito por este logro que destaca el trabajo coordinado entre el Gobierno de Tamaulipas y la comunidad universitaria.

Comentó que, mediante esta colaboración, la UAT, a través del Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM), dirigió los estudios técnicos para la Declaración de Protección como Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca, con el propósito de proteger y valorizar productos regionales distintivos que identifican a Tamaulipas.

Durante el acto, la secretaria de Economía del estado, Ninfa Cantú Deándar, destacó también su reconocimiento al esfuerzo conjunto entre academia y gobierno que convierte a Tamaulipas y a su máxima casa de estudios en un modelo a seguir en la preservación de las tradiciones, fortaleciendo el patrimonio tangible e intangible de México.

Esta certificación, impulsada por el gobernador Américo Villarreal, establece que la Indicación Geográfica Protegida abarca los municipios de Tula y Victoria, donde la emblemática prenda tiene sus raíces más profundas y concentra su mayor producción artesanal.

La entrega de la Indicación Geográfica estuvo a cargo de la directora general adjunta de los Servicios de Apoyo del IMPI, Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Bañuelos, en representación del titular de este Instituto, Santiago Nieto Castillo, con la presencia de la directora del Plan de Marca Nacional “Hecho en México”, María Bárbara Botello Santibáñez, representante del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Las autoridades del gobierno federal destacaron que este logro marca un precedente histórico para Tamaulipas, al ser la primera protección otorgada bajo esta figura de propiedad industrial a un producto originario de esta entidad.

ARRANCAN LALO Y LUCY ACTIVIDADES DEL MES DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL… Cd. Victoria, 3 de marzo 2026.- En el inicio de actividades de Marzo Mes de la Educación Especial, el alcalde Eduardo Gattás Báez, junto a su esposa, la presidenta del DIF Municipal, Lucy de Gattás, inauguró rampas de acceso y movilidad para alumnos con discapacidad de la escuela primaria Epigmenio García.

Destacó que con la instalación de nueve rampas, el gobierno de Victoria da un paso al respeto, la inclusión, igualdad y empatía hacia las niñas y niños; en especial, dijo, a los alumnos Alejandra Lizbeth y Manuel Arnulfo a quiénes reconoció su voluntad de superarse en el ámbito educativo, personal y social.

“Gracias señor presidente municipal y señora Lucy por construir ambientes inclusivos en un marco de igualdad y equidad, reciban el cariño de toda la escuela”, expresó la alumna Alejandra Lizbeth a nombre de los 250 alumnos de esa institución educativa.

En el arranque oficial de las actividades de Marzo, Mes de la Educación Especial participaron la titular de la USAER Mtra. Silvia Salazar González, la regidora Alexia Gamundi Villarreal cómo gestora de la obra, y el director del plantel Prof. Carlos David Barrón quién agradeció el apoyo del Gobierno de Victoria.

