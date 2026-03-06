Encabeza Lalo Gattás entrega de apoyos alimentarios en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el objetivo de respaldar la economía de las familias victorenses y contribuir en su bienestar, el Alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, encabezó la entrega de apoyos alimentarios en el CEDIF 1 de la colonia Buena Vista.

Ante los primeros 600 beneficiarios, reafirmó el compromiso de su gobierno y del DIF Municipal, a cargo de su esposa Lucy de Gattás, seguir impulsando programas sociales que brinden tranquilidad, certeza y respaldo a familias que más lo necesitan para fortalecer la salud de niños, mujeres embarazadas, adultos mayores.

“Tenemos claro que un gobierno cercano, es un gobierno que escucha, sensible, responsable y que actúa en beneficio de las familias victorenses” dijo en su mensaje Gattás Báez al hacer entrega de paquetes alimentarios con productos de la canasta básica.

En voz de los beneficiarios, la señora Manuela Trejo Vega agradeció al alcalde, la presidenta del DIF, secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva y la Secretaria de Bienestar Social, Lorena Zapata, la dotación de una despensa que les “brinda certeza y recuerda que no están solos” al tener el respaldo de la autoridad municipal.