Son 24 proyectos estratégicos que presentó Lalo Gattás al gobernador

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En una alianza que ha consolidado el desarrollo y bienestar de Victoria, el alcalde Eduardo Gattás Báez entregó al gobernador Américo Villarreal Anaya la propuesta de proyectos estratégicos para la Capital de Tamaulipas.

Durante la inauguración de carpeta asfáltica en una superficie de 1,313 M2 en la calle Eucalipto de la colonia Los Ébanos, acompañado de la presidenta del DIF Victoria Lucy de Gattás, informó ante vecinos que son 24 proyectos que se presentarán a la Federación, a parte de los contemplados en el Plan de Obra Municipal.

Por la buena relación y comunicación que mantiene el Gobernador del Estado con los alcaldes de Tamaulipas y la sensibilidad política que lo caracteriza, confío en que seguirá escribiéndose una historia que alcance el desarrollo en beneficio de todas y todos los victorenses.

Entre los 24 proyectos destacó el deprimido vial que se construiría en el entronque con la carretera a Monterrey; tan estratégico y complementario a las grandes proyecciones para Victoria que impulsa el Gobernador como el puerto seco que marcará un antes y un después para la Ciudad Victoria.