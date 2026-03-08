Con energía y entusiasmo participan Lalo y Lucy en Zumbatón con Causa

Con energía y entusiasmo, el alcalde de Victoria Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás, participaron este sábado en el Zumbaton con Causa organizado por la Dirección de Deportes y Secretaría de Bienestar Social del Municipio.

8 marzo, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con energía y entusiasmo, el alcalde de Victoria Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás, participaron este sábado en el Zumbatón con Causa organizado por la Dirección de Deportes y Secretaría de Bienestar Social del Municipio.

La activación física, al ritmo de música y coreografías, fue para celebrar el Día Internacional de la Mujer y se llevó a cabo en la explanada del Paseo Méndez con la asistencia de cientos de mujeres que donaron artículos de aseo personal para internas en el CEDES Victoria.

“En el corazón de Tamaulipas tenemos mujeres valientes y trabajadoras que todos los días sacan adelante a sus familias y a nuestra ciudad”, dijo Gattás Báez al asegurar que su gobierno seguirá impulsando acciones que fortalezcan su participación, bienestar y desarrollo.

A la ejercitación aeróbica se sumaron la secretaria de Bienestar Lorena Zapata; Herlinda Molina, delegada estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género; Ana Pérez Paz, por el Instituto de la Defensoría Pública, integrantes del Cabildo y empleadas del Ayuntamiento.

8 marzo, 2026
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Impulsa DIF Tamaulipas acciones para el bienestar y desarrollo de las mujeres

8 marzo, 2026

Contribuye la UAT en Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones

8 marzo, 2026

Son 24 proyectos estratégicos que presentó Lalo Gattás al gobernador

6 marzo, 2026

Victoria: Gran participación de familias en el festival de Carnaval 2026

2 marzo, 2026
Botón volver arriba