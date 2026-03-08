Con energía y entusiasmo participan Lalo y Lucy en Zumbatón con Causa

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con energía y entusiasmo, el alcalde de Victoria Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás, participaron este sábado en el Zumbatón con Causa organizado por la Dirección de Deportes y Secretaría de Bienestar Social del Municipio.

La activación física, al ritmo de música y coreografías, fue para celebrar el Día Internacional de la Mujer y se llevó a cabo en la explanada del Paseo Méndez con la asistencia de cientos de mujeres que donaron artículos de aseo personal para internas en el CEDES Victoria.

“En el corazón de Tamaulipas tenemos mujeres valientes y trabajadoras que todos los días sacan adelante a sus familias y a nuestra ciudad”, dijo Gattás Báez al asegurar que su gobierno seguirá impulsando acciones que fortalezcan su participación, bienestar y desarrollo.

A la ejercitación aeróbica se sumaron la secretaria de Bienestar Lorena Zapata; Herlinda Molina, delegada estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género; Ana Pérez Paz, por el Instituto de la Defensoría Pública, integrantes del Cabildo y empleadas del Ayuntamiento.