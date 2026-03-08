Con su fuerza y capacidad, las mujeres transforman a Victoria: Lalo Gattás

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2026, el Cabildo de Victoria galardonó a cuatro distinguidas mujeres victorenses por su participación histórica y contribución al desarrollo de la Capital de Tamaulipas.

En la velada “Mujeres Transformando” celebrada en la Presidencia Municipal, el alcalde Eduardo Gattás Báez, en compañía de su esposa Lucy de Gattás, entregó reconocimientos a Silvia Guadalupe Zúñiga Roque, Mercedes López Lozano, Dra. María Angélica Reséndez González y Teresa Josefina Sarno Berardi.

“Es una fecha importante para reconocer la fuerza, talento y capacidad de las mujeres que todos los días transforman nuestra sociedad. En Victoria tenemos mujeres que con su ejemplo abren camino para las nuevas generaciones” afirmó.

Por su preparación, capacidad y sentido de orden, destacó que en su administración la mujer ocupa posiciones claves en la toma de decisiones que se reflejan en el bienestar de las familias victorenses, el desarrollo y crecimiento de la Capital de Tamaulipas.

En la velada, estuvieron presentes regidoras del Cabildo, secretarías y personal de la administración municipal, quienes disfrutaron de una amena cena y convivencia con melodías dedicadas a la mujer amenizadas por un dúo musical.