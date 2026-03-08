Conmemoran CEDES el 8M con actividades deportivas y culturales

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, distintos Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Tamaulipas realizaron actividades deportivas, culturales y de reflexión dirigidas a personas privadas de la libertad (PPLs), con el propósito de promover la igualdad de género, la convivencia y los procesos de reinserción social.

En el CEDES de Altamira se llevó a cabo un “Rally Deportivo Femenil”, una marcha alusiva, la lectura de una reseña histórica sobre el origen del 8M, competencias deportivas como carreras de velocidad, carrera de costales y pruebas de fuerza, además de una caminata pacífica con una manta con el mensaje “Por una vida digna”.

Durante el evento también se realizaron carteles elaborados por las propias participantes con mensajes dirigidos a la sociedad en favor del respeto y la igualdad entre mujeres.

En el CEDES de Matamoros, personal del Departamento de Psicología organizó una jornada informativa en el área de la iglesia del módulo femenil, donde se proyectaron materiales sobre el origen del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y se distribuyeron trípticos informativos sobre el tema.

Posteriormente se presentaron contenidos audiovisuales sobre mujeres mexicanas destacadas en la historia, así como una película relacionada con la igualdad de género, actividad en la que participaron 37 mujeres PPLs.

Por su parte, en el CEDES Victoria se realizó una sesión de zumba impartida por integrantes de la asociación civil Mujeres con Ilusión de Crecer A.C., actividad que benefició a 20 PPLs y que tuvo como finalidad promover la activación física como una forma saludable de esparcimiento y bienestar.

La misma organización impartió la conferencia “Entre nosotras: Prevención de violencia y construcción de espacios seguros entre mujeres en reclusión”, orientada a fortalecer la convivencia y el apoyo mutuo entre las participantes.

Al concluir, se entregaron artículos de higiene personal como muestra de apoyo.

Asimismo, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas ofreció la conferencia “Capacitación sobre Derechos Humanos en torno a la Violencia de Género”, dirigida a fomentar el conocimiento de los derechos humanos y la igualdad entre mujeres, con la participación de 30 internas.

En el CEDES de Nuevo Laredo también se llevó a cabo una clase de zumba con la participación de 54 PPLs, actividad que contó con el apoyo del personal de los departamentos de Psicología, Criminología y Promoción y Desarrollo Laboral.

A través de estas actividades, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) busca fortalecer valores como el respeto, la igualdad y la empatía, además de impulsar procesos de reinserción social mediante dinámicas de convivencia, aprendizaje y participación dentro del entorno penitenciario.