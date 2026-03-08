Impulsa DIF Tamaulipas acciones para el bienestar y desarrollo de las mujeres

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de impulsar acciones en beneficio de las mujeres tamaulipecas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, atiende mediante diversas estrategias el crecimiento personal y social de las mujeres, reconociendo su papel fundamental en la familia, la comunidad y el desarrollo de la sociedad.

Una de las principales atenciones que brinda el organismo es a través del área de Salud Integral de la Mujer, donde se ha beneficiado en el último año a 2 mil 518 mujeres con 15 mil 246 servicios, entre consultas médicas, entrega de medicamentos y métodos anticonceptivos, exámenes de mastografía, pruebas de iBreastExam, papanicolaou y detección de VPH.

Asimismo, 157 mujeres han sido beneficiadas con 172 prótesis de mama, turbantes o pelucas. De estas prótesis, 51 fueron donadas por la Fundación Alma en coordinación con el DIF Estatal, mientras que 12 más accedieron a la campaña de cirugías de reconstrucción mamaria.

Durante el año 2025 también se brindaron 2 mil 160 sesiones de terapia para linfedema a 20 pacientes con secuelas de cáncer de mama.

A través del programa Lazos del Bienestar se ha beneficiado a 18 mil 360 mujeres en 12 polígonos ubicados en 10 municipios, destacando su participación en la Red de Mujeres “Círculo Violeta”, un espacio seguro de encuentro, apoyo y crecimiento para cada una de las integrantes.

En el “Círculo Violeta” y las redes comunitarias de Lazos del Bienestar se desarrollan programas de prevención de la violencia de género y atención a la salud emocional, además de cursos, talleres y pláticas en materia educativa, deportiva, cultural, de oficios y desarrollo económico que fortalecen sus capacidades y oportunidades.

Para apoyar a las mujeres emprendedoras, a través del programa CEDIF, 3 mil 933 mujeres se capacitaron en 78 centros ubicados en 33 municipios del estado, en distintas especialidades. De igual manera, se fortalecen habilidades para el emprendimiento y se realiza la entrega de capital semilla.

En atención a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como a niñas y niños de seis meses a dos años en municipios o localidades rurales y urbanas con alto y muy alto grado de marginación o con presencia de mala nutrición, se distribuyeron mil 108 canastas alimentarias a 327 mujeres inscritas en el programa Voluntad de Ayudar en los Primeros Mil Días.

Además, se atendió a 50 mujeres mediante 30 sesiones terapéuticas en grupos especializados, donde se abordaron temas como Ser Mujer, Mujer Empoderada, Ciclo de Violencia, Cambios Evolutivos, Violentómetro, Ciclo de Equidad, Resolución de Conflictos, Duelo y Redes de Apoyo, entre otros.

Por su parte, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia realizó durante 2025 pláticas sobre los derechos de las y los adolescentes, impactando a 7 mil 805 estudiantes de los CBTis 24, 119 y 236 de Ciudad Victoria, así como del CBTa 55 de Padilla.

De esta forma, el Sistema DIF Tamaulipas continúa su labor de apoyo hacia las mujeres, reconociendo su contribución al bienestar de las familias, las comunidades y al desarrollo de la sociedad.