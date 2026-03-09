Marco Antonio Vázquez Villanueva

Coalición anti cárteles…

“Les mandamos un misil, directo a su sala de estar, porque no puede ser que ya manden en muchas partes”, las palabras don de Donald Trump, quizá no en una sola estrofa, pero en ello se puede resumir, no, no van dirigidas a un gobierno, la advertencia es contra los cárteles de la droga, contra los terroristas como él les llama.

Sus palabras las dijo en la firma de la coalición de las Américas contra los cárteles, vale la pena escuchar su discurso completo porque gran parte de la advertencia es contra lo que pasa en México, “porque están muy cerca, porque son un peligro”.

En ese sentido todavía calificó y brindó elogios a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también da la impresión de que la paciencia se está acabando.

“que nos llamen, saben que estamos ahí, estamos justo a la vuelta de la esquina”.

Dirá usted que no es la primera vez que Trump se lanza de esa manera contra las mafias del narcotráfico y tendrá razón, desde su primer mandato le ganan las ansias por atacar, aunque hoy, por lo que dice, no quiere prisioneros, habla de usar misiles directos hasta la sala de estar, fuerza letal, le llama en otras partes.

Le insisto, Trump parece que quiere llevar la fiesta en paz con la presidenta, pero no titubea cuando señala que hay hombres malos que han permitido excesos.

Con el PRI las cosas estaban peor, es cierto, a Enrique Peña Nieto lo amenazó en una llamada telefónica, le advirtió que iba a enviar tropas a México porque acá existían muchos “bad hombres” y nuestro Ejército les tenía miedo o no hicieron la tarea que le corresponde para combatirlos.

En algo tenía razón el locuaz presidente de los Estados Unidos, existían (existen) muchos hombres malos, “bad hombres”, la mayoría se disfrazaba de políticos para saquear presupuestos, pedir moches, en algunos casos para hacer alianzas con delincuentes o extorsionarlos, otros esos malos hombres semejan ser empresarios pero en realidad se dedicaron al tráfico de influencias, a negocios turbios protegidos por la autoridad y sí, hubo un pequeño porcentaje que no se disfrazaba de nada, que hicieron y hacen sus diabluras de manera descarada, desde las filas de la delincuencia, retando al gobierno, exhibiendo sus debilidades y otras cosas.

¿Debemos preocuparnos por una invasión de los Estados Unidos a México?, al parecer no, lo que se puede leer es que a Estados Unidos le preocupan los hombres malos y que, en todo caso, esos serían los objetivos, y no hay duda de que el gobierno federal ya permite la intromisión gringa aunque la hayan disfrazado de capacitación a los nuestros, en todo caso sería un curso teórico-práctico.

Lo siguiente sería preguntarnos si el pueblo está dispuesto a que otros hagan la tarea sucia y, por consiguiente, se lleven un jugoso botín de guerra que ahora mismo lo acumulan los bad hombres, y me refiero a todos los descritos líneas arriba que seguramente deben acumular el 80-90 por ciento de la riqueza del país, en la calle la respuesta es contundente, parece que sí, parece que el pueblo apoyaría una medida de ese tamaño.

Por supuesto que no es lo deseable que se metan los gringos al país ya que se llevarían ese dinero que bien se puede utilizar en cosas buenas, lo mejor que podemos hacer los mexicanos es unirnos, trabajar en un solo sentido, obligar a que los políticos sean más honestos, lleguen a los puestos de poder quienes tengan más capacidad para desempeñarlos.

Lo dicho por Trump en una reunión con 12 presidentes más de países de América nos deja clara la situación, debemos estar alertas para cualquier cosa, no sentir temor sino preocuparnos y ocuparnos de que nuestros políticos puedan ver y atacar lo que desde cualquier parte del planeta, y de aquí mismo, podemos distinguir, a los bad hombres que señala el presidente gringo.

Ignoramos si sea real la posibilidad de que el Ejército de Estados Unidos ingrese a México a atacar a los bad hombres, o de lanzar misiles que acaben con ellos, menos conocemos el plazo que se hayan impuesto para una tarea de ese tamaño, lo que sí sé es que los chicos malos se asoman por todas partes, le insisto, me refiero a los que se disfrazan de políticos, empresarios y también a los que cometen delitos comunes, de ellos son de los que debemos cuidarnos, debemos exigirnos gobiernos que puedan ir eliminando la corrupción, impunidad, la violencia, la inseguridad, y que den muchas oportunidades a todos, que nos saquen de la pobreza para que ya nadie más tenga que irse al bando de los malos por necesidad, solo eso, no es mucho.

La coalición anticarteles que firmaron Trump y 12 presidentes más no es cualquier cosa, no cuando en todo el mundo han dejado testimonio de que no se van a frenar para mostrar su poderío militar, menos para saquear naciones en busca de dinero que ahora les hace falta a los gringos…

RECONOCEN EJIDATARIOS DE LLERA RESPALDO DE AMÉRICO ANTE PROBLEMÁTICA CON EMPRESA EÓLICA… las familias de tres comunidades rurales del municipio de Llera que han presentado una demanda contra la empresa propietaria de un parque eólico ubicado en ese municipio y aseguró que acompañará sus gestiones en la Ciudad de México ante el Tribunal Unitario Agrario.

Al sostener un diálogo con los representantes de los ejidos Emiliano Zapata, Pedro J. Méndez y Compuertas, esta mañana, después de la ceremonia cívica de honores, Villarreal Anaya les reiteró que contarán siempre con el apoyo del Gobierno del Estado.

“El gobierno, como les dije, siempre estará de parte de ustedes”, les garantizó, tras escuchar los planteamientos de Guillermo Flores Medina, representante de las y los ejidatarios.

A nombre de las 330 familias de los tres ejidos mencionados, Guillermo Flores agradeció el acompañamiento que han recibido del titular del ejecutivo estatal en su demanda y reconoció que el mandatario nunca los ha dejado solos.

“Hoy nos sentimos respaldados por su apoyo, señor gobernador, y siempre hemos tenido la certeza de que vamos a salir adelante, porque las veces que hemos venido el señor gobernador nos ha atendido de una manera humanista, de una manera cercana, y nos ha tendido la mano; nos hemos ido contentos”, expresó.

IMPARTE LA UAT TALLERES DE ACTUALIZACIÓN E INNOVACIÓN A SUS DOCENTES… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, inauguró un programa de capacitación dirigido al personal académico de la institución, enfocado en la actualización tecnológica y la innovación educativa.

Con la participación de más de seiscientos docentes conectados a través de la plataforma en línea Microsoft Teams, el rector presidió la ceremonia de apertura de las actividades que se estarán desarrollando mediante el Taller de Diseño Didáctico de Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) e Impartición de Cátedra (IC).

En su mensaje, destacó que esta actividad forma parte de la estrategia institucional para consolidar la transformación académica con visión humanista, subrayando que la capacitación permanente del profesorado es fundamental para fortalecer los procesos académicos y formar profesionistas preparados para los retos actuales.

Explicó que el taller permitirá a las y los docentes profundizar en el diseño de elementos que son esenciales para la organización de programas educativos y la evaluación del aprendizaje; así como avanzar en el desarrollo de sus productos académicos con acompañamiento y asesoría durante todo el proceso.

En ese sentido, el taller incorpora herramientas de inteligencia artificial como apoyo para optimizar el diseño de actividades de aprendizaje y fortalecer la planeación didáctica; de igual forma, busca impulsar el trabajo colegiado entre las academias y consolidar una cultura de mejora continua en el diseño curricular.

En el evento participó la secretaria académica de la UAT, Rosa Issel Acosta González, quien destacó la importancia de continuar generando espacios de actualización que contribuyan a la innovación de la enseñanza y la transformación del aprendizaje.

El programa incluye sesiones sobre Marco Introductorio y Metodología, impartido por la Mtra. Cristabell Azuela Flores; Navegación en la Plataforma UAT, a cargo del Dr. Noel Ruiz Olivares; y Estrategias con Apoyo de Agentes Inteligentes, por el Mtro. José Luis Gerardo González García.

LLEVA MUNICIPIO PROGRAMA DE BACHEO A TODA LA CIUDAD… Cd. Victoria, 9 de marzo de 2026.- Como lo anunció el alcalde Eduardo Gattás Báez, el gobierno de Victoria extendió el programa de bacheo a toda la ciudad, logrando rehabilitar en la primera semana de marzo 630 metros cuadrados de carpeta asfáltica en diversos sectores de la capital.

Del 2 al 6 de marzo la Secretaría de Obras Públicas restauró el pavimento en las colonias Pedro Sosa calle 8 Avenida de la Unidad, Avenida José Sulaimán en la Mariano Matamoros, 28 y 29 Hidalgo col. Héroe de Nacozari, 17 Zacatecas Norberto Treviño Zapata y Juan Bautista en la col. Adolfo L. Mateos.

Con 3,700 ciudadanos beneficiados directamente los trabajos se extendieron a los fraccionamientos Residencial Selectas en 11 y 12 Carrera Torres, Las Flores calle Pirul, del Valle calle Pedro Argüelles y zona centro en 6 Hidalgo y Morelos, se cubrieron 69 baches de diferentes superficies.

Se rastrearon y nivelaron 25,100 M2 de calles y caminos rurales en Burócratas Municipales, Tomás Yarrington, Américo Villarreal, Ampliación Casas Blancas, Linda Vista y Alberto Juárez, frac. Campestre Los Olivos, área de Pajaritos y los ejidos Rancho Nuevo y El Olmo, fueron 2,900 ciudadanos beneficiados.

