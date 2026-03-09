¡Justicia para las doctoras! Piden en marcha del 8M en Ciudad Victoria

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El grito de ¡Justicia para las doctoras! ¡Justicia para las doctoras! Fue la consigna que más se escuchó durante la marcha de cientos de mujeres para conmemorar el 8M en Ciudad Victoria.

Las participantes en la manifestación se refirieron de esta forma a las dos médicas residentes, quienes la madrugada del 30 de diciembre del 2025 fueron víctimas de una agresión sexual en el Hospital Infantil de Tamaulipas (HIT).

Previo al inicio de la marcha, Daniela García, una de las médicos residentes que denunciaron la agresión que sufrieron en el Hospital, habló ante las mujeres que se reunieron en el sitio conocido como El Patinadero, en el 17 Carrera Torres.

Ella fue la joven que difundió un video en el cual relató que fueron violadas por un hombre en el HIT y que aseguró no recibieron ayuda en la institución.

La tarde de este domingo, Daniela dijo que deseaba dar a conocer varios puntos, primero, que su prioridad siempre ha sido y será que se condene al violador; que se garantice la seguridad para todas las mujeres, niñas y niños que se encuentran en todos los hospitales; tres, que los hospitales estén dirigidos por personas que se interesen por su personal y por los pacientes, actuando siempre desde el corazón.

Y número cuatro, “mi amiga y yo estamos conscientes de que ya había habido una persona detenida. De esto solo tengo que decirles a todas esas personas que en su momento comentaron que nosotros lo habíamos culpado. Y es necesario aclarar que en nuestra declaración jamás lo referimos nosotras como el responsable”.

Daniela pidió a los medios de comunicación que no le hagan preguntan del proceso legal, para no arruinar la respectiva situación.

“LA FOTO ESTÁ DISTORSIONADA”…

También hizo una aclaración relacionada con una foto del supuesto culpable que ha circulado en redes sociales, la cual aseguró que está totalmente distorsionada, “manipulada con inteligencia artificial y no se acerca en nada ni un poco a las imágenes reales que se encuentran en la carpeta de investigación. Entonces no se crean todas las imágenes que están en redes sociales. Las únicas que hemos visto esas imágenes y horas de video somos nosotras. En esa imagen se ve como si fuera un señor”, mencionó.

La doctora agradeció el apoyo de la gente, porque han sido meses de dolor, de preguntas y que incluso ella tuvo conflictos con su fé en Dios, pero que gracias a sus familiares y sus amigos, “me ayudaron a acercarme nuevamente a Dios y eso es algo que les agradezco mucho”.

Dijo que hoy estaban aquí, “no solo por nosotras, sino por todas las mujeres que han sufrido violencia y que muchas veces no encuentran justicia ni un acompañamiento como el que hemos tenido mi amiga y yo. Hoy levantamos la voz para decir que merecemos estudiar, trabajar, caminar y vivir sin miedo. A todas las mujeres que hoy marchan quiero decirles algo de corazón: Gracias por sostenernos cuando más lo necesitábamos”.

El contingente recorrió la avenida Francisco I. Madero de Norte a Sur, hasta llegar al Paseo Méndez donde hubo más testimonios y tendederos denunciando a violentadores de mujeres.

También se reportaron marchas del 8M en las ciudades más importantes de la entidad, como Tampico, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.