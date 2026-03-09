Llevará la UAT a sus campus la gira “Inspira 8M” por el Día de la Mujer

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través del Instituto de la Mujer Universitaria, llevará a cabo la gira de actividades “Inspira 8M” como parte de los eventos conmemorativos al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El programa de actividades contempla una serie de eventos académicos y de participación social que reflejan un esfuerzo conjunto orientado a colocar en el centro la voz, la participación y el liderazgo de las mujeres dentro de la comunidad universitaria.

“Inspira 8M”, organizada en coordinación con el Gobierno del Estado mediante el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, recorrerá diversas facultades y unidades académicas para generar espacios de reflexión y diálogo en torno a la igualdad de género y el empoderamiento femenino.

Esta gira dará inicio el lunes 9 de marzo, en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo, con la conferencia: “Tu talento no tiene género… El poder de ser tú”, que imparte María Esther Fuentes; posteriormente, el 10 de marzo, en la Facultad de Comercio y Administración Victoria, con la conferencia: “Bienestar para todas”, que impartirá la directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca.

Las actividades continuarán el 12 de marzo, en la Facultad de Enfermería Tampico, y el 13 de marzo, en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán.

Asimismo, el 11 de marzo se llevará a cabo una caminata de mujeres en la Facultad de Enfermería Victoria. Cabe resaltar que, durante estas jornadas, se hará entrega de constancias a las enlaces del Instituto de la Mujer Universitaria en los distintos planteles.

La UAT destaca como una de las pocas universidades del país en contar con un Instituto de la Mujer. Esta iniciativa, impulsada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, busca promover la igualdad sustantiva y erradicar cualquier tipo de violencia de género en la casa de estudios. Además, pretende fortalecer el desarrollo de la mujer universitaria y fomentar, junto a Familia UAT, acciones de apoyo para estudiantes, docentes y administrativos.

De manera paralela a la gira del Instituto de la Mujer Universitaria, las facultades, unidades académicas, escuelas y dependencias de la UAT se suman a la agenda 8M a través de foros, paneles, conferencias, charlas, talleres formativos y actividades artísticas y deportivas que promuevan una cultura de igualdad, respeto y participación en la vida universitaria.