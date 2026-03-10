Imágenes que proliferan en las redes no corresponden a la carpeta de investigación: Fiscal de Tamaulipas

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), Jesús Eduardo Govea Orozco, aseguró que ha proliferado información en las redes sociales relacionada con el caso del Hospital Infantil, que no son de ninguna fuente oficial y que mucho menos proviene de las constancias del proceso ni de la carpeta de investigación propiamente.

“Las imágenes que han proliferado en redes sociales tratando de generar posturas opuestas conforme al interés de quien las publica, ciertamente no son las que corresponden propiamente a la información de la carpeta de investigación”, advirtió el fiscal, en una entrevista que ofreció a medios de comunicación durante la tarde del martes.

Mencionó que este caso se ha mediatizado, “por un lado, y desafortunadamente en base a información sesgada, a conjeturas, incluso a controversias generadas por algunos actores, pero ha sido de su propia intención, y esto no corresponde a la realidad de la investigación y del estatus procesal”.

Afirmó que la Fiscalía presentó ante la autoridad judicial los elementos obtenidos mediante los actos de investigación, especialmente los que tienen que ver con análisis técnicos, con análisis de inteligencia, con información obtenida jurídicamente, “es lo que ha permitido entre otras cosas, videograbaciones del hospital, es lo que ha permitido que se realicen diversos actos de investigación”.

Estos actos fueron materia, dijo, para que un juez de control determinara ordenar la captura, y en segundo lugar para imponer la prisión preventiva justificada, en contra de la persona que se encuentra detenida a disposición de la autoridad jurisdiccional.

Govea Orozco consideró que para este miércoles espera la vinculación a proceso, “y no lo digo como un exceso de confianza, sino que es en base a la objetividad, la información de que se dispone, que desde luego no la podemos hacer pública, precisamente para no provocar, no solamente una lesión al debido proceso sino una serie de reacciones que indebidamente pudieran ocasionar una afectación a terceras personas”.

Respecto a las videograbaciones, el fiscal mencionó que adquieren relevancia pero no son fundamentales, ya que además se han hecho también análisis de videograbaciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, “y se han hecho peritajes colegiados en materia de criminalística, de fotografía, incluso de planimetría. Se han hecho también análisis morfológicos sobre las imágenes de los contenidos extraídos de estas videograbaciones y bueno, esto además es parte también de la conjunción de todos estos datos de prueba, que son a su vez confrontados entre sí, para poder sostener una hipótesis, que es la que la Fiscalía planteó ante el juez”.