Activan atención médica para leona blanca del Tamatán

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de las revisiones médicas permanentes que se realizan para garantizar el bienestar de los animales, personal veterinario de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas detectó una condición de salud en la leona blanca “Chimi”, ejemplar que se encuentra bajo resguardo en el Zoológico Tamatán.

“Chimi” es una hembra de león blanco que llegó al zoológico el 10 de mayo de 2013, cuando tenía apenas tres meses de edad, procedente de Altamira, donde fue trasladada para su crianza artificial. Actualmente tiene 13 años, por lo que se le considera un ejemplar de edad avanzada dentro de su especie.

Durante las evaluaciones realizadas por especialistas se identificó una afección en uno de sus oídos, así como una pequeña masa que está siendo analizada por el equipo veterinario para determinar su origen.

Además, los médicos detectaron algunas condiciones propias de su etapa de vida que requieren seguimiento y tratamiento con el fin de mantener su estabilidad.

El vocal ejecutivo de la comisión, Eduardo Rocha Orozco, destacó que la supervisión constante de los ejemplares permite actuar con oportunidad ante cualquier eventualidad y brindar la atención clínica necesaria.

“Nuestro compromiso es velar por el bienestar de cada uno de los animales. Gracias al trabajo profesional y a la observación permanente de nuestro equipo veterinario fue posible identificar esta condición en ‘Chimi’ y comenzar de inmediato con su atención y seguimiento médico”, expresó.

Añadió que el grupo especializado del Zoológico Tamatán mantiene vigilancia continua sobre la evolución del felino, aplicando tratamientos y estudios que contribuyan a preservar su calidad de vida.

Rocha Orozco reiteró que, en coordinación con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, se fortalece el trabajo orientado al cuidado de la fauna mediante acciones responsables, atención veterinaria especializada y un compromiso permanente con la conservación de las especies.