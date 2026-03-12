Marco Antonio Vázquez Villanueva

Vende caro tu amor, aventurera…

El rechazo a la propuesta de Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados federal es una dura llamada de atención para que atienda a su equipo que ahora se vio inútil, incapaz, torpe, pero también para que vaya pensando cómo va a deshacerse de los legisladores de su partido que “no pudieron” convencer a nadie de apoyarlos, para que se deshaga de una vez y por todas del lopezobradorismo que en un acto de revancha le ha demostrado que no tiene todo el control del país como era en apariencia.

Y sí, más que preocupados deben estar los del Verde y PT con lo ocurrido en la Cámara de Diputados, nadie le dice a la presidenta que no sin pagar la osadía, es un hecho que han muerto muchos proyectos a futuro en una sola tarde, pa´l baile vamos.

Pero más preocupados deben estar los militantes de alto rango en Morena, los que “no pudieron” convencer a los verdes o peteístas de aprobar la Reforma Electoral como la planteaba la presidenta con A, porque el revés que recibió Sheinbaum es de esos dolorosos, de los que calan no solo en el proyecto de nación, también en el orgullo.

Más nerviosos deben estar los del equipo cercano de Claudia qué, le insisto, se vio débil, inútil, incapaz de cumplirle a su comandanta a la que ahora la visualizan débil, vulnerable, en las manos de una camarilla de sicarios de la política que todo ponen al mejor postor, de vulgares ambiciosos que no pasan de traidores a la patria.

Los morenos, muchos morenos y morenas, seguro igual andarán muy nerviosos porque saben se hará un corte de caja y se exhibirá a quienes fingen lealtad y por debajo de la mesa dan los rodillazos, los golpes que tumban, se descubrirá quiénes alimentaron el rechazo a la propuesta.

Es obvio que los legisladores saben que puede estar muriendo su futuro, porque la apariencia es que fingieron lealtad, la prueba es que pretenden culpar a entes, sin fuerza política ni moral, de haber derribado la propuesta, vil farsa la de Morenos, que les crea el diablo que no pudieron convencer o forzar el apoyo del Verde y del PT, lo peor es que quieren burlarse en la cara de la presidenta Claudia Sheinbaum y no se ve que alguien meta las manos por ella.

El revés a la reforma también es un llamado a la presidenta para que analice la que será su Cámara de Diputados, antes que pensar en un Plan B ya debería estar revisando los 500 prospectos con los que va a jugar a lo largo y ancho del país en la próxima elección de ese poder.

Por lo pronto, con esta exhibida que le han dado, Claudia debe entender que ya es tiempo de quitarse de encima a los lopézobradoristas que le juran lealtad y no hacen nada por respaldarla en hechos, que lo único que pretenden es seguir en los cargos de poder.

Claro, si usted quiere suponer que el rechazo a la reforma electoral fue un acto democrático y que muestra la libertad de los legisladores en la toma de decisiones, pues tráguese esa historia, la realidad es que la política no cambia, que si no los apoyaron fue a propósito, por voluntad de quienes comandan las mayorías, en el peor de los casos, con la intención de vender más caro el amor de aventuras que tienen todos ellos y ellas, mezclados verdes, rojos y guindas.

Decía un político de la vieja guardia que en esa actividad “todos los perros tienen dueño”, es decir, que si alguno se ponía intransigente o un bloque se ponía intransigente la negociación no era con ellos sino con quien tenía autoridad sobre los mismos o la capacidad de corregirlos, nadie busco a los dueños de los negados, por placer o por consigna, vaya usted a saber.

Alguien le falló a la presidenta, muchos le dieron el no sin miedo y, por un reflejo de mera gobernabilidad, eso no debe quedarse así, el primero que se tiene que ir es Monreal y luego, en la elección del próximo año, todo su lopezobradorismo junto, sobre todo los que se disfrazaron de demócratas y ahora se exhiben como viles traidorzuelos…

DESDE LA MAÑANERA, CLAUDIA SHEINBAUM ENCABEZA ENTREGA DE VIVIENDAS EN TAMAULIPAS… Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La meta del programa Vivienda para el Bienestar registra un avance de casi 60 por ciento en Tamaulipas, afirmó Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien luego de un enlace virtual con la presidenta Claudia Sheinbaum, y acompañada del director de Infonavit, Octavio Romero Oropeza reconoció que, con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, al término del sexenio se podría abatir el rezago de vivienda en este estado. “Vamos por eso”, expresó.

Durante la conexión a la conferencia mañanera, desde el fraccionamiento Todos por Tamaulipas, entregaron su nueva vivienda a Thania Nayeli Martínez Hernández, beneficiaria del programa Vivienda para el Bienestar, de un total de 42 nuevas viviendas.

“De la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a seguir llevando vivienda, bienestar, certeza jurídica y justicia a todo México. Porque cuando una familia recibe las llaves de su casa, no solo recibe las paredes, el techo, recibe la seguridad, recibe la justicia y recibe un nuevo comienzo. Eso es la Cuarta Transformación”, afirmó Vega Rangel.

Agregó que de la meta inicial de 43 mil viviendas para el estado, el número se incrementó a 84,026, lo que representa una inversión de 50 mil millones de pesos, generando 252 mil empleos directos y 378 mil indirectos. Informó que, en la entidad, el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ya tienen cerca del 60 por ciento de la meta sexenal, mientras que, en escrituración se han entregado 3 mil 350 escrituras.

AGRADECE AMÉRICO EL RESPALDO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM El gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció la distinción de realizar la entrega de vivienda desde Tamaulipas y destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y su preocupación para impulsar el bienestar y el desarrollo humano.

“Compartir este momento es un momento humano, es un momento de vivencia muy valorable en que podemos decir y percibir que nos da mucho gusto que te esté yendo bien, porque es muy seguro que si a ti te va bien, a nosotros también nos va a ir bien y que podamos seguir construyendo esta gran sociedad que nos merecemos los mexicanos y, sobre todo, en esta gran entidad que es nuestro Tamaulipas”, mencionó.

AGRADECE LALO GATTÁS A PRESIDENTA SHEINBAUM IMPULSO A LA VIVIENDA EN VICTORIA… Cd. Victoria, 11 de marzo de 2026. – Al asistir a la entrega de 42 viviendas más del Bienestar, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, agradeció a la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo la inversión y empleo que genera con su programa prioritario de gobierno en la ciudad.

“Agradezco a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la inversión de 6 mil 247 viviendas en ciudad Victoria, es una derrama que viene a darle impulso económico y de empleo a la Capital de Tamaulipas” expresó, luego de concurrir al evento en el fraccionamiento Todos por Tamaulipas.

En el acto, Gattás Báez recibió el agradecimiento del director general del INFONAVIT Octavio Romero Oropeza, por la contribución de su gobierno, con el Estado y la Federación, en el trámite de pago de permisos y licencias de construcción para reducir el costo de la vivienda.

“Gracias al gobernador Américo Villarreal y al presidente municipal Eduardo Gattás Báez por todo el apoyo que hemos recibido en este programa”, dijo el funcionario federal en el evento donde estuvo Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano.

CONTRATADAS Y EN CONSTRUCCIÓN 45 MIL 500 VIVIENDAS EN TAMAULIPAS… En el evento, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que en Tamaulipas están contratadas y en construcción 45,500 viviendas y este año la cifra podría incrementarse en 10,000 más, lo que permitiría alcanzar el 90 % de la meta sexenal, además de que se beneficiará a 289 mil familias con la reestructuración de los créditos impagables y la liberación de 17 mil escrituras de manera gratuita.

“Estamos avanzando muy rápido aquí; Tamaulipas es de los estados donde más avances traemos en Vivienda para el Bienestar”, reconoció el funcionario.

Explicó que en el fraccionamiento Todos por Tamaulipas se construyen 935 viviendas y ya se han entregado 277.

A nombre de las y los beneficiarios del Infonavit, Karla Gabriela Ríos Rodríguez agradeció a las autoridades por la entrega de su vivienda. “Gracias a ustedes, mis hijos van a tener un hogar digno”, expresó.

RESGUARDA LA UAT SU PATRIMONIO DOCUMENTAL Y MEMORIA HISTÓRICA… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, inauguró la Primera Jornada de Gestión Documental y Administración de Archivos, desarrollada en conjunto con el Archivo General del Estado de Tamaulipas, con el propósito de fortalecer el manejo, organización y conservación del patrimonio administrativo e histórico de la casa de estudios.

En su mensaje, el rector Dámaso Anaya destacó la importancia de preservar adecuadamente los documentos institucionales que dan testimonio tanto del trabajo académico, científico y social, como de las aportaciones que la Universidad ha realizado para el desarrollo de Tamaulipas y del país.

Por su parte, el director del Archivo General del Estado de Tamaulipas, José Rafael Sáenz Rangel, destacó la colaboración de la Universidad para promover la aplicación de la Ley de Archivos en la entidad, cuya normativa establece los lineamientos para que las instituciones públicas consoliden sistemas eficientes de gestión y preservación documental.

Reconoció la disposición del rector Dámaso Anaya para trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento de la cultura archivística, tras subrayar que la UAT es parte fundamental en el Consejo Estatal de Archivos, órgano que define las políticas, lineamientos y estrategias en esta materia.

Agregó que esta colaboración permitirá desarrollar proyectos de gran relevancia, entre ellos programas de capacitación, diplomados especializados, publicaciones académicas y congresos en materia archivística, además de líneas de investigación relacionadas con la conservación documental.

En la ceremonia, la titular del Archivo General Universitario de la UAT, María Hilda Sámano García, indicó que estas jornadas buscan promover una cultura institucional basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa, incorporando nuevas tecnologías y modelos de gestión para la conservación y el acceso responsable a la información.

Explicó que el Archivo General Universitario inició formalmente sus actividades en 2025, en cumplimiento de la Ley General de Archivos y la legislación estatal en la materia, las cuales establecen la obligación de las instituciones públicas de organizar y resguardar su documentación.

De acuerdo con el programa, la jornada comprende actividades de capacitación dirigidas al personal universitario, en temas orientados a fortalecer los conocimientos y buenas prácticas en la gestión documental.

