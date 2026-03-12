CorreBasket abre la temporada de la LNBP Femenil ante Abejas de León

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- CorreBasket Femenil hace su debut este 2026 dentro de la Liga Caliente LNBP Femenil, cuando enfrente la noche de este jueves a quinteta de las Abejas de León, en la primera serie de la Temporada.

Bajo el mando del coach Jordi Vizcaíno, el “Ave universitario”, se presenta a las 19:00 horas en la duela del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT campus Victoria, en busca de conquistar su primera victoria del torneo, que consta de 16 jornadas.

Jasmine Thomas, Bride Kennedy, Cian Cryor, Sharmaney Finley, Jannon Otto, Virginia González, Hazel Ramírez, Britaney Reeves y Gabielle Cooper, Tania Aguilar, Natalia Olivares, y Mabel Pérez, serán las 12 jugadoras que defenderán los colores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El viernes está pactado el segundo de la serie a las 19:00 horas en el mismo escenario.

Cabe señalar que el equipo de la UAT busca superar la primera fase de Playoffs que se logró la temporada pasada.

VISITAN LA URDAC

De igual manera el miércoles por la tarde el equipo comandado por Jordi Vizcaíno visitó las canchas techadas de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, donde convivió con los equipos que entrenan en dicho espacio deportivo.

“Los esperamos mañana (jueves) en nuestro juego”, fueron las palabras de coach de CorreBasket, Jordi Vizcaíno.