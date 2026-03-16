Activa Municipio operativo de limpieza y prevención por fuertes vientos en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Personal de Servicios Públicos y de la Coordinación Protección Civil del gobierno de Victoria desplegaron un operativo de limpieza y atención a reportes ciudadanos derivados de los fuertes vientos registrados la mañana de este lunes.

Por instrucción del alcalde Eduardo Gattás Báez, se procedió al retiro de ramas de árbol y palmeras para restablecer la vialidad en las calles Michoacán, 8 Matamoros, avenidas Del Valle, Teocaltiche, Hombres Ilustres, Carrera Torres y Tamatán.

Por su parte, Protección Civil acudió a distintos puntos de la ciudad para valorar la caída de cables de electricidad y verificación de anuncios espectaculares para evitar accidentes en la vía peatonal y vehicular, dónde hasta el momento se registra saldo blanco.