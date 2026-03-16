Esta Semana Santa, “Quédate en Victoria, la Capital”

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con la proyección de superar la derrama económica de 178.5 millones de pesos de 2025, el gobierno de Victoria que preside Eduardo Gattás Báez activo la campaña “Quédate en Victoria, la Capital” para el periodo vacacional de Semana Santa.

El registro de visitantes en el período vacacional fue de 93 mil personas en siete sitios recreativos, 37 mil asistieron al exitoso programa “San Marcazo” actividad que coordina el ayuntamiento de Victoria en la margen del río San Marcos y que estará vigente del 30 de marzo al 3 de abril.

“Quédate en Victoria, la Capital” es una campaña que invita a la ciudadanía a participar en el “San Markis”, actividad para niños programada para el 3 de abril, la instalación de mercaditos arsenales los fines de semana en Altas Cumbres, rodada ciclista los jueves en la ciudad y comunidades rurales, festival de la flauta el 12 de abril y la parrillada en Los Troncones.

Con sitios turísticos accesibles y seguros Victoria te recibe en el parque ecológico Los Troncones, mirador Altas Cumbres, zoológico y parque de Tamatán, museos Tamux y Regional, la pinacoteca, recorridos a la Bandera de montaña, el ojito de agua ejido Santa Ana y sinfín de sitios naturales.