Impulsan desarrollo de granjas de ostión en Aldama y San Fernando

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Aldama, Tamaulipas. – Con el objetivo de dar seguimiento y fortalecer el desarrollo de los proyectos de granjas de ostión en los municipios de Aldama y San Fernando, personal técnico de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, encabezada por el subsecretario Jorge de Jesús Montagner Mendoza, realizó visitas de trabajo en la Barra de San Vicente y en el poblado de Carbonera Norte.

Durante los recorridos, el equipo técnico implementó diversas acciones orientadas a la preparación de la primera precosecha en las granjas acuícolas que cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado. Estas actividades forman parte del acompañamiento técnico que se brinda a los productores para asegurar el adecuado desarrollo del cultivo y su futura comercialización.

Así mismo, dijo que por instrucción del secretario de Desarrollo Rural Antonio Varela Flores se llevaron a cabo monitoreos para evaluar los parámetros físico-químicos del agua, lo que permite conocer las condiciones ambientales en las que se desarrollan los ostiones y garantizar que cumplan con los estándares necesarios para su crecimiento y calidad.

En ambas visitas se contó con la colaboración de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas y del Comité de Sanidad Acuícola del Estado, instituciones que contribuyen con asesoría técnica y científica para fortalecer las prácticas acuícolas en la región.

El subsecretario señaló que con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo sustentable del sector pesquero y acuícola, así como de generar mayores oportunidades productivas para las comunidades costeras de Tamaulipas.