Refuerza vigilancia Guardia Estatal en sitios turísticos y carreteras de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con un estado de fuerza superior a los dos mil elementos de la Guardia Estatal, y un despliegue superior a las 700 unidades motorizadas, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reforzará la vigilancia en 34 sitios turísticos y carreteras de la entidad.

Durante el próximo periodo vacacional se coordinarán acciones con instancias de los tres niveles de gobierno, entre ellas, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA); Secretaría de Marina (SEMAR); Instituto Nacional de Migración (INM); Protección Civil; Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM); y las Fiscalías General de la República y de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGR y FGJT).

En los sitios con mayor afluencia y dependiendo de la necesidad del relieve, se contará con elementos de la Dirección de Agrupamientos Policiales de la Guardia Estatal (caninos y equinos); así como motocicletas y vehículos Polaris, los cuales permiten un mejor desplazamiento entre terrenos no aptos para unidades de mayor volumen.

Para brindar asistencia y orientación a conductores, elementos de la Dirección de Tránsito Estatal y de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, mantendrán la presencia y vigilancia en los tramos de jurisdicción estatal y a través de las 25 Estaciones Seguras ubicadas cada 50 kilómetros, respectivamente.

Además de la vigilancia terrestre, cuatro helicópteros brindarán apoyo aéreo, asimismo, se contará con vehículos blindados como mambas y sandcats que fortalecerán la capacidad operativa de la Guardia Estatal.