Dra. Laura Jiménez Ferretiz rinde protesta como directora de la FCAT-UAT

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En un acto que reafirma el compromiso con la excelencia académica y la unidad institucional, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó el acto formal de toma de protesta de la Dra. Laura Esther Jiménez Ferretiz como directora de la Facultad de Comercio y Administración Tampico (FCAT) para el periodo 2026-2029.

Durante el evento, el rector Dámaso Anaya destacó que esta ceremonia representa el inicio de una etapa de transformación sustentada en la calidad académica, la innovación y una estrecha vinculación con el entorno social y productivo.

Subrayó el papel histórico de la Facultad de Comercio y Administración Tampico, la cual, desde su fundación en 1960, ha sido un pilar en la formación de profesionistas que han contribuido al desarrollo de Tamaulipas y del país.

Señaló que su evolución ha estado marcada por la transición hacia modelos educativos innovadores, con programas acreditados y una comunidad académica comprometida con la excelencia.

En ese sentido, apuntó que su fortaleza académica se respalda con dieciocho de sus docentes adscritos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), ocho cuerpos académicos, tres grupos disciplinarios y dieciséis academias, así como el cien por ciento de sus programas educativos acreditados, entre otros indicadores.

Luego de rendir protesta, Jiménez Ferretiz destacó el respaldo del rector para impulsar proyectos como el Centro de Desarrollo Empresarial e Innovación Social, la apertura de la Licenciatura en Gestión y Analítica de Datos y la Maestría en Inteligencia Logística y Gestión Sustentable, además de nuevas áreas orientadas a brindar atención y desarrollo integral de las y los estudiantes.

Señaló que, en alineación con la visión institucional de la UAT, se trabajará en la consolidación de entornos académicos de calidad, el impulso a programas educativos pertinentes y el fortalecimiento de la investigación y el posgrado, con el objetivo de formar profesionistas altamente competitivos y con una profunda sensibilidad social.

Por último, subrayó la importancia de reforzar el enfoque humanista mediante acciones que favorezcan el desarrollo social y el bienestar estudiantil, además de impulsar la innovación educativa, el uso de tecnologías y la proyección institucional a través de la comunicación digital.

En la ceremonia se contó con la asistencia del alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, como ex alumno de la FCAT; la Mtra. Sofía Alicia Suárez García, ex directora de esta institución; la decana de la Facultad, María del Rosario Chávez Villarreal; la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez, entre otras autoridades y representantes del sector público y empresarial.