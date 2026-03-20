Empresarios y Turismo impulsan la marca Tampico-Miramar hacia nuevos récords

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Madero, Tamaulipas.- En pro de convertir a Tampico-Miramar en un destino turístico de clase mundial, desarrollo económico para la región y generador de empleo, empresarios y el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo unen esfuerzos.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que el gobernador Américo Villarreal Anaya ha establecido como prioridad estratégica la búsqueda de la excelencia turística.

“En esa línea, estamos avanzando de manera sostenida mediante la implementación de certificaciones, programas de capacitación continua para prestadores de servicios, y la medición y mejora permanente de diversos indicadores de calidad y competitividad”, señaló.

Explicó que en reunión con integrantes del Consejo Empresarial de Ciudad Madero (CEM) se abordaron temas estratégicos para fortalecer el desarrollo turístico y económico de la zona conurbada Tampico-Miramar”.

“Playa Miramar y la zona conurbada Tampico-Miramar son los principales impulsores del creciente número de visitantes a Tamaulipas, el objetivo para 2026 es mantener e incrementar esta tendencia positiva mediante una colaboración estrecha”, agregó.

Explicó que en la reunión también se analizaron campañas de marketing digital y tradicional, así como mejoras en infraestructura y señalética para posicionar mejor la zona conurbada como destino preferente del Golfo de México.

Además de establecer mesas de trabajo permanentes para monitorear indicadores clave y ajustar estrategias en tiempo real.

Esta reunión refuerza el compromiso compartido por convertir a Tampico-Miramar en un destino turístico de clase mundial, generador de empleo y desarrollo económico para la región, concluyó el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez.