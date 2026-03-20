Inicia nueva gestión en la Facultad de Medicina Matamoros

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Reiterando el compromiso de fortalecer la calidad educativa y consolidar el liderazgo institucional, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la toma de protesta del Dr. Dionisio Enrique Martínez Saldaña como director de la Facultad de Medicina Matamoros para el periodo 2026-2030.

Durante la ceremonia, celebrada ante el Consejo Técnico de dicho plantel universitario, el rector subrayó que este acto representa la renovación de un esfuerzo colectivo con la formación de profesionales de la salud altamente capacitados y con profundo sentido humanista.

Señaló que esta nueva gestión directiva consolidará los avances institucionales, la calidad académica y el impulso a la investigación científica; y ampliará la vinculación con el sector salud, garantizando condiciones óptimas para el desarrollo integral del estudiantado.

Resaltó la importancia de la Facultad de Medicina Matamoros como referente regional, al contar con una matrícula de más de mil estudiantes y una planta docente integrada por 77 docentes, muchos de ellos reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y el perfil nacional PRODEP, entre otros indicadores que reflejan su fortalecimiento académico y una sólida estructura orientada a la excelencia educativa.

El rector Dámaso Anaya expresó su reconocimiento al trabajo de docentes, personal administrativo, estudiantes y egresados, quienes contribuyen a consolidar una comunidad universitaria vinculada al desarrollo social, destacando su respaldo al liderazgo del nuevo director y el compromiso de impulsar una visión estratégica institucional de largo alcance.

Por su parte, el doctor Dionisio Enrique Martínez Saldaña enfatizó que su administración promoverá la actualización permanente de programas educativos, el fortalecimiento de la infraestructura y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan optimizar la formación médica, así como el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en materia educativa.

Asimismo, destacó la importancia de asumir los procesos de evaluación como una oportunidad para consolidar el legado institucional y garantizar egresados competentes y comprometidos con la sociedad.