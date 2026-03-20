Supera gobierno de Américo Villarreal los 3.7 millones de metros cuadrados pavimentados en Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con una inversión sostenida en infraestructura urbana, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, ha pavimentado 3 millones 770 mil 730 metros cuadrados de calles y vialidades en los 43 municipios, desde el inicio de la actual administración.

Pedro Cepeda Anaya, titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) indicó que los trabajos de infraestructura vial reflejados en pavimentación urbana, equivalen a un total de 528 campos de fútbol profesional, lo que representa un avance significativo en el mejoramiento de la movilidad y la calidad de vida de las y los tamaulipecos.

El secretario refirió que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado por impulsar el desarrollo urbano ordenado, fortaleciendo la conectividad entre colonias, comunidades y municipios, además de contribuir a la seguridad vial y al bienestar social.

“La pavimentación de calles, además de mejorar la imagen urbana, también favorece el acceso a servicios básicos, reduce tiempos de traslado y promueve el crecimiento económico en las distintas regiones de la entidad”, concluyó el servidor público.