Victoria: En el río San Marcos conmemoran el Día Mundial del Agua

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con una jornada de saneamiento y restauración en la margen del Río San Marcos, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, junto a autoridades estatales y federales, celebró el Día Mundial del Agua promoviendo el proyecto “Con agua limpia”.

Autoridades y sociedad participaron en la actividad realizada en el pulmón ecológico de la Capital, a convocatoria del director de Cuenca Golfo Norte de CONAGUA Jaime Cano Pérez, y el titular de SEDUMA en el Estado Karl Heinz Becker.

“El río San Marcos es un patrimonio de todos; su cuidado y preservación son fundamentales para el bienestar de nuestro ecosistema” dijo en el arranque de la recolección de basura y plástico acumulado en el cauce del río.

En el evento, Gattás Báez hizo mención especial al gobernador Américo Villarreal Anaya por el apoyo y gestión de la segunda línea del acueducto que se construye en la ciudad para garantizar el servicio de abasto de agua a toda la población victorense.

De igual forma, agradeció la participación de grupos ecologistas, estudiantes, organizaciones civiles, autoridades educativas, de PROFEPA, SEMARNAT, Secretaría de Recursos Hidráulicos y Secretaría de Gobernación.