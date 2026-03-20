Victoria: Jornada de servicios CMASC en la Estudiantil

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En un trabajo de colaboración institucional, el gobierno de Eduardo Gattás Báez y Poder Judicial de Tamaulipas, desarrollarán en Victoria una jornada de actividades en la colonia Estudiantil acercando a la ciudadanía servicios de mediación, conciliación y negociación.

Para ampliar el alcance de los servicios, del 23 al 27 de marzo se ofrecerá atención directa a la población sobre los servicios de justicia alternativa que brinda el Poder Judicial a través de la unidad móvil del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, CMASC.

Ubicada en la calle Río Frío, entre Río Tigre y Río Soto la Marina Col. Estudiantil, la unidad móvil operará de 9:00 a 15 horas ofreciendo los servicios de mediación, conciliación y negociación para aquellas personas que les complique el traslado a la Unidad Regional del Primer Distrito Judicial

Como gobierno facilitador el alcalde Eduardo Gattás Báez instruyó el apoyo en la logística integral de los trabajos de planeación, difusión y montaje de mobiliario, en el entendido que estas actividades fortalecen la cultura de paz, diálogo y una solución pacífica a la ciudadanía.