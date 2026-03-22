Alcaldesa de Soto La Marina se viraliza al aparecer en video con cuchillo en mano; cuota para ingresar a la playa es “voluntaria”, dice

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- Un video que difundió en su cuenta de Meta (antes Facebook) la alcaldesa del municipio de Soto La Marina, Glynnis Jiménez Vázquez (Morena), se viralizó debido a que explicó el próximo cobro “voluntario” de acceso a la playa La Pesca, pero ha recibido muchas críticas porque en las imágenes aparece con un cuchillo en la mano.

El origen de la controversia con la edil comenzó porque usuarios de redes sociales comenzaron a quejarse por la petición económica para ingresar a la playa durante la Semana Santa.

En una entrevista, la presidenta municipal dijo que, “este año va a ser algo voluntario que va al DIF para poder dar juguetes el 30 de abril a todas las comunidades. Tenemos más de 3 mil 800 niños. Así que, si vienes a la playa tienes dos opciones, hacer el pago voluntario de 70 pesos o brindarnos un juguete para los niños de Soto La Marina”.

La polémica continuó, y Jiménez intento aclarar ese punto a través de un video, pero después le fue peor en redes sociales por las circunstancias en que intentó explicar.

En las imágenes del polémico video ella aparece en lo que se observa como una cocina, y comienza a explicar mientras se prepara un sandwich.

“Ustedes pueden entrar las veces que quieran, los días que quieran a la playa, la única diferencia es que en Semana Santa todas las administraciones que ha tenido Soto La Marina hacen lo mismo”, expresa Glynnis Jiménez.

Enseguida con un cuchillo que tenía en su mano golpea tres veces en una tabla donde partía algo de comida, al parecer se trata de jamón y dice lo siguiente: “Piden un apoyo vo-lun-ta-rio”.

Después reitera que sería voluntaria la cuota de 70 pesos por vehículo que ingrese a la playa La Pesca.

“Vamos a pedir un apoyo voluntario a la entrada de la playa, por carro, no por persona, entiendan, por carro no por persona, y es voluntario. Si ustedes no lo quieren dar, no pasa nada, les vamos a poner su calca de Vive la Pesca y van a entrar”, menciona. El video que generó la controversia fue eliminado de la cuenta de Jiménez.