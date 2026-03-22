Celebra Lalo Gattás 101 aniversario de ejido Congregación Caballeros

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En un ambiente de alegría, música y a caballo, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, asistió a la celebración del 101 aniversario de fundación del ejido Congregación Caballeros.

Ante más de 800 habitantes de la comunidad, reiteró el compromiso de su gobierno de trabajar junto al gobernador Américo Villarreal Anaya para seguir llevando progreso y bienestar a las familias del área rural.

“Hoy celebramos la historia, raices y legado de quienes lucharon por este ejido, juntos vamos a seguir construyendo su futuro y progreso” dijo a mujeres y hombres de campo que, al igual que Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento, le dieron calida bienvenida.

Hermenegildo Berrones García, comisariado ejidal, agradeció a Gattás Báez su visita y compromiso del gobierno municipal con Congregación Caballeros por el apoyo y atención a las peticiones de obra, servicios y programas asistenciales.