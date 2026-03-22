Consolida la UAT proyecto institucional de la UAM Matamoros

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, reafirmó su política de fortalecimiento institucional en la región norte del estado al impulsar la continuidad y consolidación de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros (UAMM), destacándola como un espacio estratégico que avanza con sentido humanista y compromiso social.

En este marco, el rector tomó protesta a la Dra. Yolanda Castillo Muraira como directora de este plantel universitario para el periodo 2026–2030, formalizando la continuidad de un proyecto institucional que ha mostrado avances sostenidos en materia tanto académica como organizacional y de vinculación.

Durante su intervención, destacó que esta unidad académica se consolida con una matrícula de más de 1 200 estudiantes y una planta docente integrada por 105 profesores, de los cuales 17 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y 27 cuentan con perfil PRODEP, lo que refleja una comunidad académica sólida y con capacidad de responder a los retos actuales de la educación superior.

En ese sentido, subrayó el compromiso de la UAT de fortalecer la calidad educativa, la investigación, la vinculación social y la formación integral de las y los estudiantes, impulsando a sus unidades académicas como ejes fundamentales para el desarrollo regional.

Asimismo, destacó la importancia de la UAM Matamoros como referente en la región al impulsar los programas educativos de Enfermería y Psicología, así como el de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, cuyas disciplinas impactan en el bienestar de la población.

Finalmente, el rector Dámaso Anaya reiteró el respaldo de su administración para que esta dependencia universitaria continúe avanzando con paso firme, fortaleciendo sus capacidades, ampliando oportunidades educativas y consolidando su presencia en la región.

Por su parte, la Dra. Yolanda Castillo Muraira expresó que asume esta nueva etapa con un alto sentido de responsabilidad y compromiso institucional, destacando que la continuidad de su gestión responde a la confianza de una comunidad universitaria que, a lo largo de más de 65 años, ha construido bases firmes para su desarrollo.

Subrayó que los avances alcanzados son resultado del trabajo conjunto de docentes, estudiantes y personal administrativo, por lo que hizo un llamado a fortalecer la participación colectiva, al señalar que una institución sólida se construye con unidad y objetivos compartidos.

Finalmente, reiteró su compromiso de contribuir al cumplimiento de la misión institucional de la UAT, enfocada en transformar el entorno mediante la generación de conocimiento con responsabilidad, equidad y sentido humanista, consolidando a la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros como un espacio de formación, identidad y desarrollo social.