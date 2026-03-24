A Victoria le ha ido muy bien con el gobernador: Lalo Gattás

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- A cuatro años de gobierno, el alcalde Eduardo Gattás Báez reconoció el apoyo incondicional del gobernador Américo Villarreal Anaya para seguir transformando la Capital de Tamaulipas y bienestar de las familias victorenses.

Al asistir como invitado al Cuarto Informe de Gobierno, destacó la inversión sin precedentes que ha destinado en obra pública a Victoria; como el impulso de proyectos estratégicos de la segunda línea de acueducto y Recinto Fiscal.

“Ningún gobernador había ayudado tanto a ciudad Victoria como el gobernador Américo Villarreal Anaya, felicito y reconozco su visión de gobernar por igual a los tamaulipecos de los 43 municipios” expresó el alcalde capitalino.

En entrevista, Gattás Báez elogió el liderazgo, avance y humanismo que imprime Villarreal Anaya en su gobierno para mejorar la vida de los tamaulipecos, a la vez reiteró el compromiso de su gobierno para seguir trabajando en equipo y consolidar la transformación de Victoria, la Capital y Corazón de Tamaulipas.