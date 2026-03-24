La presidenta está sola…

Marco Antonio Vázquez Villanueva

El Plan B de la Reforma Electoral, por increíble que suene, también está a punto de sufrir un revés por parte de los aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum. El PT y el Verde hacen cuentas y no les salen, después ven esfumarse sus ingresos legales, esos que les permiten darse vida de ricos sin sospechas y que también peligran las regidurías de sus cuates, novias o novios, todo y no les gusta, por eso no le darán el sí.

Aquella foto y ese discurso de unidad, en el que prometieron todo el peso de la coalición para aprobar la propuesta, está a punto de naufragar, ese amor que se juraron no era eterno, ni inolvidable, maldito dinero que se mete en todo.

Dirá usted que de nada sirve que el PT y el Verde se opongan al Plan B, que Morena tiene el peso suficiente en la Cámara de Diputados para sacarlo adelante, y tendrá razón, pero el problema no es ese, sino la percepción hacia afuera, el desgaste de la figura presidencial.

Todavía peor, el inconveniente mayor es la fuerza que, en apariencia, retomará el lopezobradorismo.

Igual tiene razón al pensar que el Plan B es de lo peor que le puede pasar a México porque huele a revancha, a agandalle en el mejor de los casos, así como lo lee, en el mejor de los casos, y los mexicanos no nos merecemos eso, pero tampoco merecemos que se le dé vida a mercenarios de la política.

El caso es que representantes del PT y del Verde ya han mostrado públicamente su desacuerdo con ese Plan B que hasta casi lloran cuando juran a los cuatro vientos que el mismo fortalece al partido en el poder y que es peligroso.

Hipócritas, deberían decirle a México que ellos se prestaron para cosas peores, para que eso ocurriera, confesar que vendieron o alquilaron sus siglas por dinero y poder, que les valió madre la sobrerrepresentación y el agandalle solo cuando fueron beneficiarios.

Con lo anterior queda claro que no es un tema ideológico lo que detuvo la reforma electoral, no en lo referente al voto del PT o del Verde, tampoco es ideología lo que podría hacer naufragar el Plan B; ambos bloqueos tienen más que ver con dinero, con beneficios que pierden los liderazgos de los partidos presuntamente aliados a la presidenta, a la Cuatro T, nomás es eso.

Ahora, si piensa que el Verde y el PT no firmaran una coalición política el próximo año porque Morena presuntamente les agandallará espacios, se equivoca, nomás venderán más caro su amor, sus candidaturas, exacto, el alquiler de las siglas tendrá un precio más alto que deberá pagarse si la aspiración es conservar, en la siguiente legislatura, el mismo número de diputados federales a favor de Morena.

Obvio, el desgaste que está generando la reforma electoral y su Plan B solo los exhibe parejo, a todos los partidos que se comportan como mercenarios, como viles gandallas, olvidándose del pueblo, calculando cuánto beneficio adicional pueden obtener antes de votar, tan claro como que hoy quieren cobrar antes de levantar la mano.

Desgraciadamente, la situación también descobija a Claudia Sheinbaum porque la exhibe sola, en manos del lopezobradorismo en las cámaras, con un equipo inútil e inoperante para recuperar poder.

No se ría, es en serio, mire, en mis tiempos, esos legisladores del PT y el Verde ya habrían ido a pedir perdón a la presidenta e incluso le habrían pedido que presentara de nuevo su reforma para aprobarla sin chistar. Pero son otros tiempos, tan distintos que la dirigencia de Morena no huele a Claudia, ni su secretario más influyente, tampoco los liderazgos en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Si me apura, ni siquiera la secretaria de Gobernación parece preocupada por lo que ocurre, tan simple como que no ha dado declaración alguna al respecto.

Ahí no termina el asunto, hay que decir que casi todos los poderes siguen en manos del ayer, y así no se puede construir un proyecto propio, menos distinto.

Claudia está sola, peor aún, su equipo cercano parece no darse cuenta de que su íntimo enemigo les juega el dedo en la boca, los tratan como niños chiquitos, por ello ahora tienen contra la pared a la Presidenta hasta el PT y el Verde, que no son otra cosa que brazos operadores de personajes demasiado vistos y demasiado viejos en la política, por tanto, demasiado controlables si alguien se animará a tratar de meterlos al carril, ¿o no?, ya usted tiene la respuesta…

TODO LISTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE AMÉRICO VILLARREAl… Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Todo está listo para que el próximo lunes 23 de marzo, el gobernador Américo Villarreal Anaya presente al pueblo de Tamaulipas su Cuarto Informe de Gobierno, en el que detallará las acciones, programas y proyectos que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han impulsado inversiones históricas y consolidado la transformación del estado.

La ceremonia, que tendrá lugar a partir de las 13:00 horas en el Polyforum de esta capital, contará con la asistencia de representantes de todos los sectores productivos y de la sociedad tamaulipeca, así como de las Fuerzas Armadas, delegados del Gobierno Federal, legisladores y legisladoras, presidentas y presidentes municipales, además de funcionarios, quienes podrán constatar los resultados de un gobierno humanista que, con voluntad y trabajo, ha logrado resultados que son referentes a nivel nacional y que contribuyen al desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

Más de 2,300 millones de pesos de inversión en infraestructura de salud, una cartera de proyectos de inversión extranjera por 433 millones de dólares y más de 21 mil millones de pesos de obra pública en los 43 municipios del estado reflejan, entre otros indicadores, el compromiso del gobernador Américo Villarreal para que Tamaulipas avance y se transforme.

Gracias al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Tamaulipas recibe 24.5 mil millones de pesos en Programas Federales para el Bienestar, aunado a los 2.4 millones de apoyos alimentarios que otorga el Gobierno del Estado en beneficio de 288 mil familias, lo cual ha contribuido a que nuestro estado haya logrado una disminución histórica de la pobreza extrema, de lo cual también dará cuenta el jefe del Ejecutivo

DRA. LAURA JIMÉNEZ FERRETIZ RINDE PROTESTA COMO DIRECTORA DE LA FCAT-UAT… En un acto que reafirma el compromiso con la excelencia académica y la unidad institucional, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó el acto formal de toma de protesta de la Dra. Laura Esther Jiménez Ferretiz como directora de la Facultad de Comercio y Administración Tampico (FCAT) para el periodo 2026-2029.

Durante el evento, el rector Dámaso Anaya destacó que esta ceremonia representa el inicio de una etapa de transformación sustentada en la calidad académica, la innovación y una estrecha vinculación con el entorno social y productivo.

Subrayó el papel histórico de la Facultad de Comercio y Administración Tampico, la cual, desde su fundación en 1960, ha sido un pilar en la formación de profesionistas que han contribuido al desarrollo de Tamaulipas y del país.

Señaló que su evolución ha estado marcada por la transición hacia modelos educativos innovadores, con programas acreditados y una comunidad académica comprometida con la excelencia.

En ese sentido, apuntó que su fortaleza académica se respalda con dieciocho de sus docentes adscritos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), ocho cuerpos académicos, tres grupos disciplinarios y dieciséis academias, así como el cien por ciento de sus programas educativos acreditados, entre otros indicadores.

Luego de rendir protesta, Jiménez Ferretiz destacó el respaldo del rector para impulsar proyectos como el Centro de Desarrollo Empresarial e Innovación Social, la apertura de la Licenciatura en Gestión y Analítica de Datos y la Maestría en Inteligencia Logística y Gestión Sustentable, además de nuevas áreas orientadas a brindar atención y desarrollo integral de las y los estudiantes.

Señaló que, en alineación con la visión institucional de la UAT, se trabajará en la consolidación de entornos académicos de calidad, el impulso a programas educativos pertinentes y el fortalecimiento de la investigación y el posgrado, con el objetivo de formar profesionistas altamente competitivos y con una profunda sensibilidad social.

Por último, subrayó la importancia de reforzar el enfoque humanista mediante acciones que favorezcan el desarrollo social y el bienestar estudiantil, además de impulsar la innovación educativa, el uso de tecnologías y la proyección institucional a través de la comunicación digital.

En la ceremonia se contó con la asistencia del alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, como ex alumno de la FCAT; la Mtra. Sofía Alicia Suárez García, ex directora de esta institución; la decana de la Facultad, María del Rosario Chávez Villarreal; la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez, entre otras autoridades y representantes del sector público y empresarial.

ENTREGA LALO GATTÁS OBRA 157 DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN ESCUELAS… Cd. Victoria, 19 de marzo de 2026.- Con la entrega de una cisterna más en la Secundaria Federalizada No. 2 Rafael Ramírez, el gobierno de Victoria, benefició al plantel número 47 de educación básica con la instalación de sistema hidráulico para garantizar el abasto de agua a la comunidad escolar.

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, dijo que su gobierno invierte en infraestructura educativa para facilitar a las y los jóvenes el acceso al vital líquido, con el fin de cuidar la salud, higiene y brindar un entorno más digno para el proceso de enseñanza aprendizaje.

“El gobierno municipal trabaja para mejorar la infraestructura de las escuelas y condiciones en que estudian nuestros jóvenes, invertir en ello es invertir en su futuro” afirmó ante la Mtra. Carmen de la C. Zaragoza, subdirectora del plantel.

A nombre de los 3,140 alumnos beneficiados, Luis Silva Sarmiento, agradeció la donación de la cisterna de 5000 litros y reconoció el apoyo del alcalde Gattás Báez a la educación, renglón en el que desde el inicio de su administración ha entregado 157 obras similares a igual número de escuelas.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com