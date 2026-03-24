Intensifica IMSS Tamaulipas acciones contra la Tuberculosis

Redacción Infonorte

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa que es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta a cualquier edad y género. La forma más común es la pulmonar, transmitida a través del aire al toser, estornudar, hablar o escupir. Ha resurgido como principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en el mundo, con más de 10 millones de casos nuevos y 1.3 millones de muertes anuales.

Al respecto, el titular de la jefatura de prestaciones médicas del IMSS Tamaulipas, doctor Antonio Torres Morales, dio a conocer que los síntomas incluyen tos con flema de más de dos semanas, fiebre, pérdida de peso, fatiga y sudoración nocturna. Es fundamental buscar atención médica ante la presencia de estos síntomas para un diagnóstico oportuno y tratamiento efectivo.

La prevención es clave. La vacuna BCG es segura y protege a bebés, niñas y niños pequeños contra formas graves de la enfermedad, principalmente la diseminada y en capas protectoras del cerebro. Además, se recomienda realizar estudios de detección en personas con sospecha de tuberculosis pulmonar, especialmente en aquellos que conviven con alguien con la enfermedad.

La detección se realiza a través de baciloscopia en Unidades de Medicina Familiar. El tratamiento incluye antibióticos por al menos 6 meses con vigilancia médica y de enfermería. Es crucial completar el tratamiento para evitar la resistencia a los medicamentos y asegurar la curación.

Las personas que conviven con alguien con tuberculosis pulmonar deben someterse a un Estudio de Contactos que incluye prueba de tuberculina, radiografía de tórax y análisis de flema. Esto permite detectar posibles contagios y prevenir la propagación de la enfermedad.

Durante el 2025, el IMSS Tamaulipas aplicó 20 mil 747 dosis de la vacuna BCG, además de implementar estrategias para la detección oportuna y el control de la transmisión. Estas acciones refuerzan el combate contra la tuberculosis y garantizan la protección de la salud pública en la entidad.

“La detección oportuna y el tratamiento adecuado son fundamentales para controlar la tuberculosis. Instamos a la población a buscar atención médica si presentan síntomas respiratorios persistentes”, señaló el doctor Antonio Torres Morales. “El IMSS reitera su compromiso con la prevención y tratamiento de esta enfermedad”.