Respaldo de Américo Villarreal impulsa crecimiento de la UAT: Dámaso Anaya

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó el firme respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya como un factor determinante para el crecimiento académico, social e institucional de la máxima casa de estudios.

Al asistir al cuarto informe que rindió este lunes el mandatario estatal, el rector manifestó que la UAT ha consolidado una estrecha colaboración con el Gobierno del Estado, lo que ha permitido avanzar de manera coordinada en el impulso de proyectos estratégicos, orientados a fortalecer la educación superior en Tamaulipas.

Subrayó que este acompañamiento ha sido clave para generar mayores avances, lo cual se refleja en la creación de nuevas carreras, el impulso a la investigación y la promoción de la educación dual, así como en los programas de infraestructura en todos los campus.

Mencionó que, en este marco de colaboración, se da seguimiento a treinta proyectos de investigación vinculados a las áreas de la salud, la generación de energía, la producción agroalimentaria y la protección ambiental, lo que refleja una agenda compartida orientada al desarrollo científico y tecnológico.

Señaló también que, como resultado de esta vinculación, recientemente se entregaron equipos de cómputo portátil a estudiantes, con el propósito de garantizar su acceso a herramientas tecnológicas que fortalezcan su formación académica y les permitan dar continuidad a sus estudios.

El rector expresó su reconocimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya por su cuarto informe, en el que ha destacado el impacto positivo de su administración en sectores clave como desarrollo energético, salud, infraestructura vial, seguridad y el impulso económico y agropecuario; destacando, además, el apoyo sin precedentes a la educación y el desarrollo social en el estado.

Reiteró que su apoyo ha sido fundamental para impulsar el modelo de transformación de la UAT, consolidando un modelo de trabajo basado en la suma de esfuerzos y la corresponsabilidad institucional que permita seguir avanzando en una educación de calidad, incluyente y con sentido social.