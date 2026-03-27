Anuncia Municipio y DIF Victoria vacaciones de Semana Santa con mucha diversión

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con la invitación “Quédate en Victoria” y exhorto “Si Toma no Maneje”, el alcalde Eduardo Gattás Báez y la presidenta del DIF Lucy de Gattás, presentaron el programa turístico y de actividades recreativas para el periodo vacacional de Semana Santa 2026.

En conferencia de prensa, dieron a conocer la cartelera musical del San Marcazo y San MarKids; como el calendario de eventos culturales, deportivos y de recreación familiar que podrán disfrutar los 93 mil visitantes que se estima disfruten del periodo de asueto en la Capital.

“Hemos diseñado un atractivo programa vacacional, con medidas preventivas y en coordinación con todas las corporaciones, para quién visite a Victoria se lleve una buena experiencia y quién vive aquí pueda disfrutarlo con tranquilidad” precisó.

De manera conjunta con representantes de la CANACO y CANIRAC, confió en que la coordinación con dependencias del gobierno del Doctor Américo Villarreal Anaya, se genere este año un 10 % más de derrama económica en Victoria, que significaría 95 millones de pesos.

Diana Céspedes González, Directora de Relaciones Públicas, informó que el programa de actividades estará disponible en redes oficiales del municipio, las cuales se desarrollarán del 30 de marzo al 3 de abril con el despliegue de un operativo de seguridad y atención ciudadana en todos los puntos turísticos de la ciudad.