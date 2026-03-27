Inicia operativo de seguridad de Semana Santa en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con la fuerza operativa de las corporaciones se seguridad y auxilio de los tres órdenes de gobierno, el alcalde Eduardo Gattás Báez arrancó en Victoria el operativo “Semana Santa 2026”.

Acompañado de la Sra. Lucy de Gattás y autoridades federales y estatales, el alcalde de Victoria dio el banderazo a más de 350 elementos de las corporaciones de seguridad, protección Civil y fuerzas estatales y federales que han definido estrategias y rutas de acción para este período vacacional.

Este operativo resulta del trabajo conjunto de SEDENA, SEMAR, GN, GE, FGR, FGT, Tránsito, Protección Civil y Centro Regulador de Urgencias Médicas, que estarán actuando con prevención y planeación en esta temporada cuando se incrementa la movilidad y la actividad económica.

“Disfrutar con tranquilidad, orden y seguridad esta Semana Santa, es el objetivo de este operativo”, señaló el alcalde Eduardo Gattás Báez al agradecer a las corporaciones que integran este dispositivo de seguridad, su compromiso es fundamental para cuidar la vida, la integridad y el bienestar.

En el arranque del operativo Semana Santa 2026 participaron representantes de la SSP, 77 Batallón de Infantería, Guardia Nacional, FGJT, FGR, Sector Naval, CRUM, Mesa de Seguridad y cámaras empresariales y asociaciones; CANACO, CMIC y Asociación de Hoteleros.