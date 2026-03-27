Sheinbaum dice a turistas que “pueden venir de manera segura” a México; destaca protección a visitantes

AGENCIAS

Después de haber presentado una actualización de las personas desaparecidas en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las y los turistas “pueden venir de manera segura”, ante campañas de inseguridad en el país.

En su conferencia mañanera de este viernes 27 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno tiene “una serie de acciones especiales de protección al turista y en general en nuestro país”, también en el marco de la Copa FIFA 2026.

Al señalar “propaganda en contra de México”, la Mandataria federal expuso en el Salón Tesorería indicadores turísticos que reflejan un aumento de 10% a enero de este año en llegada de visitantes internacionales a México, comparado con los 8.4 millones en enero de 2025.

En cuanto a llegadas de turistas internacionales a nuestro país, mostró un aumento de 3.95 millones de enero de 2025 a 4.29 millones al mismo mes de 2026. La derrama económica en este mismo periodo tuvo un incremento de 3.9%, al pasar de 3.347 millones de dólares a 3.477 millones de dólares.