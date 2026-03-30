Clasifica Tamaulipas a ocho boxeadores a la Olimpiada Nacional CONADE 2026

Redacción Infonorte

Zacatecas.- Tamaulipas clasificó a ocho boxeadores a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, luego de disputarse la fase de semifinales de la Olimpiada Regional de boxeo celebrada en Zacatecas.

El director del Instituto del Deporte de Tamaulipas dio a conocer que de acuerdo al sistema de competencia, los pugilistas que avanzaron a las finales de sus respectivas categorías aseguraron su lugar en la justa nacional, que se realizará en Tepic, Nayarit.

Informó que en la categoría Sub 17, obtuvieron su clasificación Ángel Lizandro Ochoa Pesado en la división de más de 80 kilogramos, Genaro Moreno en los 80 kilogramos (semipesado), Itzel Ramírez en la división femenil mosca ligero de 45 a 48 kilogramos y Liana Brizzteh Reyes en welter ligero femenil de 63 kilogramos.

En la categoría Sub 19, clasificaron Oliver Martínez en medio ligero de 70 kilogramos, Adrián Herrera en semipesado de 80 kilogramos, Rubén Chávez en pesado de 90 kilogramos y Ninfa Geraldine Talavera en la división femenil welter de 65 kilogramos.

Con estos resultados, Tamaulipas aseguró presencia en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, donde los atletas competirán en sus respectivas divisiones a nivel nacional con el respaldo del INDE Tamaulipas gracias a la instrucción girada por el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya y la secretaria de Bienestar, Silvia Casas.