Inicia la UAT periodo vacacional de primavera

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En cumplimiento con el calendario escolar y administrativo 2026, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inició el periodo vacacional de primavera, reafirmando su compromiso con una gestión ordenada y orientada al bienestar de su comunidad universitaria.

Este receso comprende del 30 de marzo al 10 de abril de 2026, periodo en el que personal sindicalizado y de confianza de las dependencias administrativas, así como docentes y estudiantes de las dependencias académicas harán una pausa en sus actividades, reanudando labores el lunes 13 de abril del presente año.

En este contexto, la administración rectoral, encabezada por Dámaso Anaya Alvarado, ha informado sobre las disposiciones oficiales, destacando la oportunidad que representa para toda la comunidad universitaria este receso.

Para ello, se da cumplimiento también a los acuerdos de contrato colectivo laboral de la rectoría con los sindicatos universitarios, estableciendo esta temporada vacacional en el calendario escolar y administrativo de la UAT.

Cabe destacar que luego del receso, el periodo de clases Primavera 2026 continuará su curso normal y, de acuerdo con lo programado en el calendario, concluirá el próximo 22 de mayo, dando paso al periodo de clases de verano que iniciará en el mes de junio.

De manera paralela, la UAT mantiene activo su proceso de registro de aspirantes a nuevo ingreso para el periodo escolar 2026-3 (Otoño 2026), cuyo sistema permanecerá abierto hasta el 12 de junio.

El examen de admisión EXANI II se aplicará el 25 de junio, mientras que los resultados serán publicados el 3 de agosto, previo al ciclo de inscripción e inicio de clases en agosto del presente año.

La UAT invita a su comunidad a mantenerse atenta a los medios oficiales y a fortalecer la comunicación con sus respectivas dependencias académicas, como parte de una cultura institucional basada en la responsabilidad, la unidad y el sentido de pertenencia.