Inicia operaciones la autopista Mante–Tula en Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Después de más de 15 años de haberse concesionado, la autopista Mante–Tula entró hoy en operación, en una apertura parcial, como parte de la estrategia del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, para fortalecer la conectividad regional y detonar el desarrollo económico del estado.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, destacó que este proyecto, concesionado en diciembre de 2009 y que durante años permaneció sin avances, fue retomado por la actual administración estatal, logrando destrabar procesos, regularizar permisos, avanzar en la liberación del derecho de vía y concretar su ejecución.

Señaló que la autopista Mante–Tula representa un avance significativo en materia de infraestructura carretera, al ofrecer una alternativa más segura y moderna para el traslado de personas y mercancías entre la zona sur y el altiplano tamaulipeco, así como al centro y bajío del país.

Precisó que la autopista Mante–Tula entra en operación en una fase de apertura parcial, por lo que ya es posible circular de manera continua en todo el tramo. Añadió que de forma paralela se continuará con trabajos complementarios, como la construcción de una Estación Segura y otras obras adicionales, las cuales no interfieren con la operación ni con el tránsito de los usuarios.

Asimismo, informó que, con el inicio de operaciones, se establecen las siguientes tarifas vigentes, las cuales ya incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA):

• Automóviles: $285 pesos

• Motocicletas: $142 pesos

• Autobuses (2, 3 y 4 ejes): $571 pesos

• Camiones de carga (2, 3 y 4 ejes): $571 pesos

• Tractocamiones (5 y 6 ejes): $856 pesos

• Tractocamiones con semirremolque (más de 6 ejes): $1,141 pesos

• Eje excedente ligero: $142 pesos

• Eje excedente pesado: $285 pesos

Cepeda Anaya subrayó que la autopista Mante–Tula cuenta con infraestructura de alta especificación, incluyendo un túnel de 1.8 kilómetros que atraviesa la Sierra Madre Oriental, así como sistemas de seguridad y señalización que elevan los estándares de movilidad en la entidad.

Con la puesta en marcha de la autopista Mante–Tula, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de impulsar infraestructura estratégica que mejore la conectividad, fortalezca la economía regional y contribuya al desarrollo de Tamaulipas, mediante obras que transforman.