Salud reporta aplicación de 32.6 millones de vacunas contra sarampión entre 2025 y 2026
La Secretaría de Salud señaló que dichas acciones forman parte de la Estrategia Nacional para fortalecer la protección de la población
AGENCIAS
La Secretaría de Salud (Ssa) informó que las instituciones del Sector Salud han aplicado 32 millones 612 mil vacunas contra el sarampión en todo el país, del 1 de enero de 2025 al 27 de marzo de 2026.
Dichas acciones forman parte de la Estrategia Nacional para fortalecer la protección de la población, detalló a través de un comunicado.
Al 26 de marzo, en el país se han confirmado 14 mil 605 casos de sarampión, y 36 mil 065 casos probables.
Así como 35 decesos causados por dicha enfermedad: Chihuahua 21, Jalisco 4, Sonora 1, Durango 2, Michoacán 1, Tlaxcala 1, Ciudad de México 2, Chiapas 1, Guerrero 1 y Sinaloa 1.