Listo Tamaulipas para ser eje del desarrollo energético nacional: Américo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad de México.- Al participar en la Décima Convención Nacional Petrolera organizada por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas está listo y levanta la mano para ser un punto de encuentro entre inversiones, talento, innovación y desarrollo energético responsable.

“Hoy, desde esta Convención Nacional Petrolera, les reiteramos una invitación: cuenten con Tamaulipas para dialogar y construir juntos el futuro energético de México”, expresó el gobernador del estado al participar durante el evento inaugural, que fue presidido por Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por el presidente de la Amexhi, Alberto De la Fuente.

Luego de hacer una amplia exposición de las ventajas estratégicas, beneficios y bondades de Tamaulipas, que ha destacado históricamente como un estado energético y cuna petrolera nacional, el mandatario tamaulipeco destacó que la agenda estatal está alineada a la estrategia nacional de soberanía energética que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se concreta en beneficios que impulsan el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

“En Tamaulipas tenemos apertura a la inversión, pero con una convicción clara: la energía debe servir a las personas; por eso promovemos inversiones responsables con seguridad, protección del medio ambiente, respeto a los trabajadores y compromiso social, porque creemos que el desarrollo energético sólo tiene sentido cuando se traduce en justicia energética como parte de la justicia social bajo los principios del humanismo mexicano”, mencionó.

El gobernador se refirió a acciones concretas que se han materializado en Tamaulipas, como los proyectos de electrificación al 100 % (actualmente Tamaulipas tiene electrificación al 99.97 % de su población); las gasolineras del pueblo, y el desarrollo de plantas de etanol y de pirólisis, iniciativas que, aseguró, impulsan la economía circular y reflejan cómo la política energética del estado se traduce en beneficios directos para la población, fortaleciendo el desarrollo regional y el bienestar de nuestras comunidades.

Ante la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, así como autoridades del gobierno federal y gobiernos estatales, además de organismos reguladores, representantes de cámaras industriales, expertos internacionales, miembros de la academia, líderes de opinión y estudiantes, que se dan cita en este foro para dialogar sobre el crecimiento energético de México y el papel de la industria de los hidrocarburos, Américo Villarreal afirmó que Tamaulipas es un nodo estratégico del sistema energético nacional.

Expuso que el estado cuenta con una de las redes de infraestructura petrolera y gasífera más robustas del país, además de gasoductos, terminales de almacenamiento, de licuefacción y de gas natural, estaciones de compresión y complejos procesadores y nodos de inyección que conectan a Tamaulipas con los principales mercados energéticos de América del Norte.

Por último, el gobernador hizo una invitación al Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, que se realizará del 27 al 29 de octubre en la ciudad de Tampico, como un espacio para fortalecer el diálogo, las oportunidades del sector y para que conozcan todas las bellezas naturales de la entidad.