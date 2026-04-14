Reconoce alcalde Lalo Gattás labor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Victoria

Como primera autoridad del municipio, el alcalde Eduardo Gattás Báez participó como invitado en actividades conmemorativas del 24 Aniversario de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Ciudad Victoria.

14 abril, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar tejada

Ciudad Victoria.- Como primera autoridad del municipio, el alcalde Eduardo Gattás Báez participó como invitado en actividades conmemorativas del 24 Aniversario de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Ciudad Victoria.

Acompaño a la Magistrada Olimpia Tamara Girón Hernández, presidenta del órgano jurisdiccional, en la develación de la placa conmemorativa y asistió al conversatorio donde destacados juristas disertaron sobre la Reforma al Art. 3, Fracción II, de la Ley Orgánica del TFJA.

Al término, Gattás Báez reconoció a los integrantes de la Sala Regional Tribunal Federal de Justicia Administrativa la labor de impartir justicia fiscal y administrativa de manera pronta, imparcial y transparente, con que se fortalece la confianza ciudadana y garantiza sus derechos.

En el acto, estuvieron presentes la presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas Tania Contreras López, el Rector de la UAT Dámaso Anaya Alvarado, el Magistrado Rafael Anzures Uribe de la Segunda Sección de la Sala Superior del TFJA, el coordinador de magistrados del Décimo Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación David Cerda Zúñiga, y Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales del Estado.

14 abril, 2026
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