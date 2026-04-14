Victoria: Arranca Municipio obra de rehabilitación de calle en la Magisterial

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Seguridad, movilidad y mejor calidad de vida para los vecinos de la colonia Magisterial, llevó el alcalde Eduardo Gattás Báez y su esposa Lucy de Gattás con el arranque de restauración de carpeta asfáltica en la calle José Martínez y Martínez.

La Secretaría de Obras Públicas, inició trabajos en 568 metros cuadrados de asfalto que tendrá beneficio directo para 1,298 habitantes del sector; con quién estará cumpliendo el compromiso en unas semanas.

En compañía del secretario de Obras Públicas Eusebio Alfaro Reyna, secretarios del gabinete e integrantes del Cabildo, el alcalde de Victoria reiteró el agradecimiento al Gobernador Américo Villarreal Anaya por respaldar y apoyar siempre a Victoria; “con obras que se ven y se sienten”.

Vecinos de la calle José Martínez y Martínez se reunieron en torno a la autoridad municipal para agradecer la obra demandada por años y una vez concluida mejorará la calidad de vida, reconoció Pedro Damián Montes.