Marco Antonio Vázquez Villanueva

Le echan gasolina al fuego…

Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta su primer problema económico grave, las gasolinas suben como espuma y con ella arrastra los precios de los productos de la canasta básica, para que se de una idea, el tomate alcanzó hasta los 65 pesos por kilo en algunas tiendas de autoservicio.

Si, quizá es el primer problema de este tipo lo que estamos registrando en toda la era Morena, pero es grave, por darle un ejemplo, la magna, la gasolina más utilizada por la raza, superó los 24 pesos por cada litro y la premium ya se llega a venden casi en 29 pesos por litro, acertó, esos números lo convierten en el gasolinazo más agresivo de los últimos tiempos, quizá de todos los tiempos modernos.

Lo más preocupante es que la estrategia del gobierno federal, subir subsidios y disminuir impuestos a los hidrocarburos, parece no tener efecto y ahí es donde la jodencia se asoma, y a no muy largo plazo.

A este ritmo, pronto observaremos que el impacto del aumento a las gasolinas, el más duro, lo recibirán los precios de los productos de la canasta básica que se van a disparar.

Seguramente en unos días el tomate, frijol, maíz, aguacate, huevo, leche, tortilla y otros productos de la canasta básica sufrirán más aumentos, digo, no crea que los empresarios se sacrificarán, es decir, que absorberán ellos el impacto de los altos precios de la gasolina, no, ellos pretenderán disfrutar su mismo ritmo de vida por lo que tendrán que recuperar los costos de producción de sus negocios aumentando el importe de lo que vendan o de los servicios que presten.

Y no, tampoco tenga esperanzas de los políticos que ofrecieron bajar el precio de la gasolina, ellos no sufren e incluso ya los escucho decir lo mismo que Peña Nieto, que Felipe y Fox, en el sentido de que los pobres no tienen carro y no les afecta que suba el precio del hidrocarburo, o quizá hasta les recomienden que compren de la gasolina más barata, es más, que se vayan en micro.

La ventana que se observa es que la libre competencia obligue a los empresarios gasolineros a vender más barato o que la inyección de subsidios que anunció la presidenta funcione, pero tampoco se haga muchas ilusiones, aquí también cuenta el ambiente internacional, las guerras y todo eso.

Como sea, de no hacer algo urgente el golpe será severo a la economía de todos nosotros, a este ritmo ya verá que para mayo el panorama económico será más oscuro que hoy.

Hasta ahora no existe un solo indicio de que la gasolina pueda bajar de precio a corto plazo y lo más peligroso es que el pueblo ya no soporte tanta presión a sus bolsillos.

Al final lo preocupante es que resulta peligroso que se empobrezcan más nuestros pobres y la clase media (que casi no existe) porque en automático significa que habrá más mano de obra para la delincuencia, más muchachos en la calle porque sus padres no podrán pagarles los estudios y sí, más personas obligadas a delinquir porque no tienen dinero para darle de comer a sus hijos o curarlos de alguna enfermedad, por leve que sea.

Pero, en fin, este México mágico puede seguir embelesado con el mundial de fútbol o con cualquier otra cosa que nos aleje del único lugar desde donde se pueden cambiar las cosas, de la política.

Solo resta decir que el gasolinazo ya es muy severo, significa empobrecimiento y la pobreza, nadie lo puede dudar, es la madre de todas nuestras desgracias, de la inseguridad, la violencia, delincuencia y de que cada vez haya más muchachos dispuestos a todo por conseguir dinero.

Ojalá, hacemos votos, porque pronto se encuentre una solución, los gobiernos de Morena van ganando la lucha contra la pobreza extrema, de eso no hay dudas, pero para continuar en ese camino necesita la estabilidad de los años pasados, es decir, que los productos de la canasta básica no superen los incrementos salariales porque entonces si parecerá que hemos vuelto a los círculos viciosos del pasado, allá cuando se veía arder al pueblo y en lugar de buscar soluciones le echaban más gasolina al fuego…

Ahora, si hay solución, lo vemos en la estrategia energética de este gobierno, aunque esta no será a corto plazo, pero de eso hay muchas evidencias, como la que se presentó por parte de Tamaulipas y aquí le dejo la información…

LISTO TAMAULIPAS PARA SER EJE DEL DESARROLLO ENERGÉTICO NACIONAL: AMÉRICO… Al participar en la Décima Convención Nacional Petrolera organizada por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas está listo y levanta la mano para ser un punto de encuentro entre inversiones, talento, innovación y desarrollo energético responsable.

“Hoy, desde esta Convención Nacional Petrolera, les reiteramos una invitación: cuenten con Tamaulipas para dialogar y construir juntos el futuro energético de México”, expresó el gobernador del estado al participar durante el evento inaugural, que fue presidido por Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por el presidente de la Amexhi, Alberto De la Fuente.

Luego de hacer una amplia exposición de las ventajas estratégicas, beneficios y bondades de Tamaulipas, que ha destacado históricamente como un estado energético y cuna petrolera nacional, el mandatario tamaulipeco destacó que la agenda estatal está alineada a la estrategia nacional de soberanía energética que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se concreta en beneficios que impulsan el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

“En Tamaulipas tenemos apertura a la inversión, pero con una convicción clara: la energía debe servir a las personas; por eso promovemos inversiones responsables con seguridad, protección del medio ambiente, respeto a los trabajadores y compromiso social, porque creemos que el desarrollo energético sólo tiene sentido cuando se traduce en justicia energética como parte de la justicia social bajo los principios del humanismo mexicano”, mencionó.

El gobernador se refirió a acciones concretas que se han materializado en Tamaulipas, como los proyectos de electrificación al 100 % (actualmente Tamaulipas tiene electrificación al 99.97 % de su población); las gasolineras del pueblo, y el desarrollo de plantas de etanol y de pirólisis, iniciativas que, aseguró, impulsan la economía circular y reflejan cómo la política energética del estado se traduce en beneficios directos para la población, fortaleciendo el desarrollo regional y el bienestar de nuestras comunidades.

Ante la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, así como autoridades del gobierno federal y gobiernos estatales, además de organismos reguladores, representantes de cámaras industriales, expertos internacionales, miembros de la academia, líderes de opinión y estudiantes, que se dan cita en este foro para dialogar sobre el crecimiento energético de México y el papel de la industria de los hidrocarburos, Américo Villarreal afirmó que Tamaulipas es un nodo estratégico del sistema energético nacional.

Expuso que el estado cuenta con una de las redes de infraestructura petrolera y gasífera más robustas del país, además de gasoductos, terminales de almacenamiento, de licuefacción y de gas natural, estaciones de compresión y complejos procesadores y nodos de inyección que conectan a Tamaulipas con los principales mercados energéticos de América del Norte.

Por último, el gobernador hizo una invitación al Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, que se realizará del 27 al 29 de octubre en la ciudad de Tampico, como un espacio para fortalecer el diálogo, las oportunidades del sector y para que conozcan todas las bellezas naturales de la entidad.

NINGÚN JOVEN SE QUEDARÁ SIN CURSAR BACHILLERATO: DÁMASO ANAYA… Expresó el rector que, dentro del fortalecimiento a la educación media superior, se proyecta incorporar a mil 200 estudiantes a la Prepa UAT Nuevo Laredo.

Con el fin de abatir el rezago y ampliar los espacios para la juventud, el rector Dámaso Anaya Alvarado reafirmó el compromiso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) para llevar la matrícula de la Preparatoria de Nuevo Laredo hasta los 1 200 estudiantes, gracias a la colaboración estratégica con el Gobierno Municipal en esta ciudad fronteriza.

En entrevista con medios en comunicación, el rector Dámaso Anaya dijo que con este proyecto la Universidad responde al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Américo Villarreal, en el sentido de ampliar la cobertura en bachillerato para que ningún joven se quede sin cursar este nivel académico en Tamaulipas.

Señaló que, además de trabajar para brindar más y mejores oportunidades de estudio a los jóvenes en el nivel licenciatura, la UAT se ha dado a la tarea de fortalecer el quehacer académico en todas sus escuelas preparatorias.

En este sentido, subrayó que, en el año 2025, la Preparatoria UAT Nuevo Laredo recibió a más de 300 estudiantes a pocos meses de haberse creado, y añadió que, por la infraestructura del plantel, se estima que puede albergar a 1 200 alumnos.

Refirió que la Universidad atiende actualmente a más de 5 000 estudiantes, incluyendo a sus propias escuelas preparatorias y a las instituciones de educación media superior que están incorporadas a la máxima casa de estudios del Estado.

Asimismo, resaltó que, a través de la Preparatoria de Tampico, que ofrecerá bachillerato general, y la implementación del Bachillerato Virtual, la UAT seguirá creciendo en la cobertura y atención de este nivel educativo.

Finalmente, puntualizó que desde hace dos años se trabaja fuertemente en mejorar la infraestructura de todos los planteles y se estima seguir impulsando esta clase de acciones a fin de brindar a la comunidad universitaria las mejores condiciones para sus actividades diarias.

ENTREGA LALO GATTÁS NUEVA UNIDAD DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y ANUNCIA ADQUISICIÓN DE DOS MÁS… Con la entrega de una nueva unidad de recolección de basura última generación y anuncio de adquisición de dos más, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez reforzó el parque vehicular de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio.

En la entrega, destacó el compromiso del gobierno municipal y firme respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para seguir eficientando el servicio que se brinda a los habitantes de la Capital en el acopio, trasporte y depósito final de residuos en el relleno sanitario.

“Se trata de dar mejores resultados y seguir generando una ciudad más limpia, más ordenada y más digna” señaló Gattás Báez al poner en operación la unidad, junto a su esposa Lucy de Gattás, el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, y titular de Servicios Públicos Carlos Charles.

Con 22 camiones adquiridos con recursos del municipio y Fondo de Capitalidad, hoy se cuenta con 27 y presta un servicio más eficiente dando cobertura en las 550 colonias y 44 ejidos donde se recolectan 350 toneladas diarias de basura que se generan en hogares y comercios de la ciudad.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com