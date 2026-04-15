Impulsa Salud campaña intensiva de donación voluntaria de sangre

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Reynosa, Tamaulipas.- Para fortalecer la autosuficiencia, calidad y seguridad en la provisión de sangre, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (Banco de Sangre) realiza la campaña intensiva de donación de sangre en este municipio fronterizo.

La secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, informó que con la participación de alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Reynosa, se lleva a cabo esta campaña de extracción de sangre este martes 14 y miércoles 15 de abril con la finalidad de fortalecer la capacidad y disposición de este tejido.

“Con la donación voluntaria de sangre, logramos atender y dar respuesta oportuna al mayor número de población y para ello, el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, destina recursos necesarios para realizar los procesos de calidad y servicio de este importante líquido”, destacó Hernández Campos.

El Banco de Sangre, llega a realizar más de 50 campañas voluntarias de donación al año, logrando procesar más de 26 mil unidades y en el 2025 fueron más de 2 mil 600 voluntarios los que participaron de manera altruista en esta labor.

Cabe mencionar que para el proceso de donación voluntaria, se debe registrar la persona que va a donar, se le toman sus signos vitales, el peso, la talla, se realiza la muestra para conocer el porcentaje de hemoglobina para después pasar a una entrevista médica y conocer su estado de salud lo que determina si es candidato para la extracción.

Si quieres ser donador altruista de sangre, acude al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea que se ubica en el Fraccionamiento Lomas de Calamaco de ciudad Victoria, Tamaulipas, y los requisitos son: tener de 18 hasta 65 años, con un peso mínimo de 50 kilogramos y contar con buen estado de salud al momento de la donación, entre otras cosas.