Con gran éxito inaugura Dámaso Anaya el estatal de la Copa Kama’s de fútbol

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En el marco del fortalecimiento de la vinculación social y el impulso a la formación integral de la niñez y juventud, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, inauguró la Copa Kama’s de futbol la noche de este viernes 17 de abril en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario Mante, espacio universitario que fungió como sede del evento.

Durante la ceremonia, realizada en coordinación con autoridades municipales y organizadores, el rector estuvo acompañado de la presidenta municipal de El Mante, Martha Patricia Chio de la Garza, así como del director del torneo, Milton Carlos Jiménez Sustaita y el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Ramírez Flores, quienes encabezaron el acto protocolario ante la asistencia de jugadores, entrenadores y familias.

En su intervención, el rector reafirmó la visión de la UAT de ser una institución cercana a la sociedad, que no solo forma profesionistas, sino que contribuye activamente al desarrollo humano y social.

En este marco, la UAT destacó por su participación como institución anfitriona, facilitando infraestructura y espacios de calidad, reafirmando su vocación de servicio y su compromiso con el fortalecimiento del tejido comunitario.

El evento conto con la participación de más de 800 jugadores y 50 equipos infantiles y juveniles de los municipios de Reynosa, Matamoros, Victoria, González, Xicotencatl y Ciudad Mante, así como del estado de San Luis Potosí.

La Copa Kama’s se juega en 3 estados del País: Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí. Por primera vez, el torneo estatal se juega en Ciudad Mante, Tamaulipas.

Los 3 equipos finalistas de cada categoría avanzan al torneo Nacional que se disputará en San Luis Potosí.

El torneo contempla ocho categorías para jugadores nacidos entre 2012 y 2020, y otorga a los tres primeros lugares de cada categoría el pase al nacional en San Luis Potosí.

Los encuentros se disputan en distintas sedes, destacando los campos universitarios y municipales, y el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT en Mante, lo que refuerza el papel de la universidad como promotora del deporte y generadora de espacios que fortalecen el tejido social.