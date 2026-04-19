El rector Dámaso Anaya proyecta a la UAT como referente en Inteligencia Artificial en alianza con India

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas fortaleció su proyección internacional y cooperación estratégica en innovación educativa, durante la reunión de trabajo que presidió el rector Dámaso Anaya Alvarado para la implementación del Manifiesto Institucional de Inteligencia Artificial de la UAT, con la participación de autoridades académicas de la Universidad Sharda, de la India.

En este marco, el rector sostuvo una sesión virtual con el Dr. Vivek Kumar Gupta, y otros directivos de la prestigiada institución universitaria de la India, quienes destacaron la propuesta de establecer un nodo internacional que fortalezca la construcción de una agenda global compartida en el campo de la Inteligencia Artificial, en una iniciativa que posiciona a la UAT como referente nacional en el uso ético y estratégico de estas tecnologías.

Los académicos de la Universidad Sharda destacaron la relevancia de esta alianza académica en la cual se propone la colaboración en inteligencia artificial, gobierno electrónico, desarrollo tecnológico y formación especializada, entre otros temas.

Durante la reunión acompañó al rector el Dr. Fernando Ortiz Rodríguez, docente e investigador de la UAT, quien, como parte de este proyecto, realizará una estancia académica en la Universidad Sharda, en la India, consolidando vínculos y el desarrollo conjunto de iniciativas científicas y académicas.

En su intervención, el rector subrayó que las universidades enfrentan una responsabilidad histórica ante la transformación tecnológica, destacando que la UAT asume este reto con responsabilidad, visión y sentido humano, impulsando un modelo donde la innovación esté guiada por la ética, la inclusión y el bienestar social.

Enfatizó que la inteligencia artificial no debe concebirse únicamente como un avance tecnológico, sino como un fenómeno educativo, cultural y social que redefine la forma de aprender, enseñar e investigar.

En ese sentido, convocó a la comunidad universitaria a pasar del manifiesto a la acción colectiva, consolidando un ecosistema académico capaz de generar conocimiento con impacto global.

En el desarrollo de la reunión, la secretaria académica, Rosa Issel Acosta González, expuso los objetivos del Manifiesto Institucional de Inteligencia Artificial, que propone integrar un equipo multidisciplinario de académicos que siente las bases en la creación del Instituto de Inteligencia Artificial de la UAT.

La implementación se desarrollará en tres fases estratégicas. En una primera etapa, se prioriza la articulación interna, la creación de laboratorios de inteligencia artificial y el fortalecimiento de la colaboración interdisciplinaria. Posteriormente, su expansión hacia las dependencias académicas y a la consolidación de redes de investigación. Finalmente, integrar a la comunidad universitaria en una cultura institucional de innovación responsable.