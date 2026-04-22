Brinda SSPT más de 30 mil consultas en CEDES de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Como parte de la estrategia de reinserción social implementada por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), en la que la salud integral constituye un eje fundamental y un derecho humano, durante el último año se otorgaron más de 30 mil consultas de primer nivel en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de la entidad.

A través del personal médico adscrito a los CEDES, se realizaron 139 campañas gratuitas de salud, que derivaron en más de 15 mil servicios de atención física, psicológica y odontológica, incluyendo 4 mil 484 consultas dentales básicas. Estas acciones se complementaron con 42 campañas desarrolladas en coordinación con diversas instituciones del sector salud.

En este sentido, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, destacó que el trabajo interinstitucional permitió la aplicación de cerca de 3 mil dosis de vacunas, entre ellas Triple Viral (incluida la inmunización contra el sarampión), rotavirus, neumococo, influenza y tétanos, mediante jornadas gratuitas de vacunación.

Adicionalmente, se brindaron 856 atenciones de segundo y tercer nivel, que incluyeron intervenciones quirúrgicas, estudios de laboratorio y gabinete, así como consultas de especialidad y el suministro de 132 partidas de medicamentos del cuadro básico y controlado.

En materia de salud mental, se otorgaron 3 mil 778 terapias psicológicas y se entregaron 3 mil 56 constancias de participación a personas privadas de la libertad (PPL) que concluyeron satisfactoriamente los programas terapéuticos.