Marco Antonio Vázquez Villanueva

El poder no se comparte…

Para quienes no se cansaron de enviarle hasta Chiapas besitos y cartitas de amor a Ya Saben Quién, o de perdido a sus huestes o personeros, hay malas noticias, la sede del cuarto de guerra y el palacio de las decisiones sobre las candidaturas de 2027 han cambiado de domicilio.

De entrada, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, quedará en calidad de figura de ornato, muy bella si usted quiere, pero las decisiones importantes dejaron de ser parte de su chamba, obvio que le irá bien porque todavía no tiene calidad de apestada como Andy López Beltrán, hijo y representante del primer piso de la transformación como secretario de Organización del CEN de Morena, o peor aún, como se presume llegará a ser Adán Augusto López, otro de los que nunca entendieron que AMLO solo se utilizaba como referente, pero nada más; es decir, usando su nombre no se podrían exigir candidaturas, tampoco cargos y menos retar el poder presidencial, pero el futuro de la dirigente de Morena ya no es tan promisorio.

Y, obvio, los cambios en Morena traerán nuevas reglas o necesidades, por consecuencia, un cambio de favoritos para las 17 gubernaturas que se disputarán el próximo año y las seis o siete de 2028.

Exacto, se caen proyectos y pueden renacer otros con mayor fuerza, con mayor solvencia moral.

Los movimientos en Morena, hay que decirlo, no tienen nada de fortuitos, porque ni siquiera ha escondido la mano quien tiró la piedra, lo hizo en la mera mañanera, dentro del acto más simbólico del lopezobradorismo para que quedará claro, ahí, Claudia Sheinbaum anunció la “renuncia” al Instituto de la Mujer por parte de Citlalli Hernández Mora, “la invitaron a otras funciones al partido”; palabras más, palabras menos, habría mencionado socarronamente, digo, todos saben que nadie renuncia a los cargos de la alta burocracia, más aún, existe la certeza de que el partido solo se mueve por gracia y voluntad de quien manda en México, en este caso de la Presidenta.

Lo que ha sucedido en Morena no es poca cosa, el grupo en el poder hace uso de sus facultades metaconstitucionales para crear el escenario más o menos amable que le permita no solo ganar la mayoría de los cargos en disputa en el 2027, sino hacerlo con mujeres y hombres leales al proyecto del segundo piso de la transformación, a Sheinbaum, de hecho, se buscará a quienes se piense pueden ser los cimientos del tercer piso, es decir, del futuro presidente, porque no dude que otra vez se caerá en la tentación de soñar que se trasciende.

En concreto, a partir de la fecha veremos a los morenos y morenas, específicamente a los que entendieron el mensaje con el nombramiento de Citlali, comenzar a borrar en sus redes sociales post donde idolatraban el primer piso de la Cuarta Transformación, lo harán para sustituirlo por el tiempo de mujeres, ya por lo menos, para lanzar consignas contra los enemigos internos de la Presidenta.

Definitivamente, lo ocurrido también traerá consecuencias en Tamaulipas, muchos de los que ya se sentían diputados federales tendrán que buscar a la nueva madrina, a esa que le hablará al oído a la Presidenta y la convencerá de la lealtad o deslealtad de aspirantes.

Otra realidad que verán los soñadores a ocupar una curul en el Congreso federal es que les exigirán presencia en sus distritos, números que garanticen triunfos, sus padrinos en los Estados, o si los tenían del lado obradorista, ya no serán su tabla de salvación, porque la consigna fue clara por parte de Citlalli Hernández Mora, la prioridad es garantizar la gobernabilidad y eso solo se va a lograr con candidaturas competitivas, reales, que presuman algo más que padrinos de peso, sobre todo si ese “peso” fue mayor en el pasado inmediato.

Los escenarios han cambiado, Claudia Sheinbaum va por todo el poder en la próxima elección y se ha dado a la tarea de buscar garantizar lealtad a su investidura y cargo, tanto en el Congreso como en las gubernaturas a disputarse en los próximos dos años.

Lo que ocurre no es otra cosa que ver hacerse tangible lo que tanto rezan los libros de ciencia política: el poder no se comparte, y ello quedará demostrado con la forma como se conformará la futura Cámara de Diputados, más que eso, con los nombres de aspirantes a las gubernaturas el próximo año y el siguiente…

REDUCE TAMAULIPAS HOMICIDIOS DOLOSOS: SE UBICA EN LUGAR 14 A NIVEL NACIONAL: SESNSP… Como resultado de la estrategia de seguridad y la coordinación entre el Gobierno del Estado y las Fuerzas Federales, Tamaulipas mantiene una tendencia a la baja en el número de homicidios dolosos, ubicándose en el lugar número 14 a nivel nacional con menos víctimas por este delito, de acuerdo con datos oficiales.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalló que durante el primer trimestre de 2026, Tamaulipas consolidó esta tendencia a la baja, la cual se ha registrado desde el inicio de la actual administración estatal.

Durante el mes de febrero de 2026, se registraron 12 casos, la cifra más baja en la última década, con una reducción del 50% respecto al mismo mes de 2025.

A nivel nacional, más del 50% de homicidios dolosos se concentran en siete estados del país, con un total de 799 casos: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca, de acuerdo con los datos presentados en la conferencia matutina del 14 de abril de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En México, los homicidios dolosos disminuyeron 41 por ciento al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 51.4 en marzo de 2026.

Esto representa 35 homicidios diarios menos y posiciona a marzo de este año como el más bajo desde 2016.

Además, el primer trimestre de 2026 es el más bajo desde 2016, con un promedio diario de 50.8 en los tres primeros meses del año.

LA UAT SERÁ SEDE DEL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL… Con el fin de analizar los desafíos sociales contemporáneos y proponer soluciones innovadoras, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) será sede del LXIII Congreso Nacional y XIII Internacional de Trabajo Social, que se llevará a cabo del 7 al 9 de mayo de 2026 en el Campus Victoria.

La Dra. Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos, directora de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), informó que este encuentro se organiza con el respaldo del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado y la colaboración de la Asociación Mexicana de Escuelas de Trabajo Social (AMIETS).

Indicó que, bajo el lema “Derechos Sociales, Bienestar y Buen Vivir”, el evento busca fortalecer el impacto de la profesión en la reconstrucción del tejido social, donde se contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

En ese contexto, destacó la importancia de profundizar en las necesidades y las problemáticas principales de la sociedad “para poder contribuir a que el tejido social realmente sea impactado, con lo que nosotros tenemos como parte de la formación académica”, señaló.

Explicó que esta disciplina ha evolucionado de manera importante con el paso de los años, y recalcó la trascendencia de impulsar estos congresos académicos y de investigación para involucrar a los futuros profesionales en las nuevas tendencias, así como con el estudio y estrategias que serán claves para afrontar las problemáticas que afectan a la sociedad.

La directora Blanca Guadalupe Cid de León informó que se ha convocado la participación de especialistas, académicos y profesionales del trabajo social y otras áreas, con la finalidad de crear un espacio para el intercambio de experiencias que enriquecerán la formación universitaria del alumnado.

Indicó que, en referencia a las temáticas de este encuentro, la institución ha venido trabajando de manera permanente con otras facultades de diferentes universidades del país, además de publicar libros y otros productos académicos que se estarán exponiendo durante los eventos.

Finalmente, agradeció al rector Dámaso Anaya por su apoyo incondicional, su respaldo y el compromiso para que se lleve este importante encuentro académico que, sin duda, contribuirá al fortalecimiento de la formación profesional y el impulso del trabajo social en Tamaulipas y México.

INYECTARÁ MUNICIPIO RECURSOS ADICIONALES AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CALLES… El Gobierno Municipal de Victoria destinará recursos adicionales al programa permanente de rehabilitación de calles en la ciudad con resultados a corto plazo, anunció el alcalde Eduardo Gattás Báez.

Dijo que actualmente se realiza el estudio con la Tesorería Municipal y Secretaría de Obras Públicas para definir el monto y metas para desarrollar un programa especial donde se destinará recursos propios a la rehabilitación de pavimentos en los distintos sectores de la ciudad.

Destacó que en la prestación de servicios públicos, el gobierno de Victoria mantiene la eficiencia arriba del 90% en recolección de basura y alumbrado público; en tanto que en el tema de bacheo recordó que el año anterior las lluvias afectaron más del 70% del pavimento; “es ahí donde traemos una lucha y trabajo permanente”, señaló Gattás Báez.

Para desarrollar el programa que se espera arrojen resultados inmediatos, el alcalde de Victoria informó que sumarán 3 cuadrillas a los trabajos y se buscará el apoyo con empresas locales, con el objetivo de alcanzar mayor cobertura en calles primarias y secundarias.

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