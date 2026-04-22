Dialogan Américo y María de Villarreal con habitantes de los polígonos de atención de Lazos del Bienestar

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de consolidar espacios de participación ciudadana en los que la voz de las comunidades se convierta en motor de la transformación, el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, llevaron a cabo el Encuentro de Referentes 2026 “Lazos del Bienestar”.

Durante el encuentro, 60 representantes de cada uno de los 12 polígonos de atención prioritaria, compartieron sus experiencias como parte del programa, representando a municipios como Victoria, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, San Fernando, Tula, El Mante, Tampico, Madero y Altamira.

Tras reconocer el esfuerzo y ahínco de todo el equipo del DIF Tamaulipas, encabezado por la doctora María de Villarreal, para la consolidación del programa Lazos de Bienestar, que es ahora un referente nacional, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró todo su apoyo y aseguró que el Gobierno del Estado seguirá atento para mantener el impulso y conseguir nuevos frutos que contribuyan a la integración de nuestra comunidad y a la formación de las nuevas generaciones de tamaulipecos y tamaulipecas.

“Nosotros tenemos que ser esa avalancha, que ha empezado a rodar en una condición de un cambio social, de un despertar de conciencia social, en que debemos reintegrarnos como comunidad y que juntos busquemos mejores oportunidades de desarrollo y de crecimiento”, expresó.

En su mensaje, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, destacó el papel de las y los referentes comunitarios como pieza clave para ampliar el alcance del programa en todo el estado.

“Ustedes son la fortaleza de Tamaulipas. Ustedes nos pueden ayudar a enseñar a esas otras comunidades, a esos otros municipios, a ser esa comunidad que los fortalece y a saber gestionar para ustedes y para los demás y dar ese impulso”, expresó.

Asimismo, los llamó a asumir la continuidad del programa desde sus propias comunidades: “Ustedes son los dueños de Lazos del Bienestar, ustedes tienen que hacerse responsables de que eso continúe y que ustedes puedan transformar a Tamaulipas”.

Las y los participantes dieron testimonio de los cambios que han vivido sus comunidades desde la llegada de Lazos del Bienestar, destacando cómo la organización social, la cercanía institucional y el trabajo conjunto han fortalecido el tejido comunitario en sectores como Echeverría y Pajaritos en Victoria; Jarachinas en Reynosa; La Popular en Matamoros; Villas de San Miguel en Nuevo Laredo; Loma Alta en San Fernando; la cabecera municipal de Tula; Aviación en El Mante; Borreguera y Moscú en Tampico; Francisco Villa en Madero; y Los Prados en Altamira.

Además de compartir los avances, las y los referentes expresaron de manera directa sus necesidades, propuestas y áreas de oportunidad, abordando temas como el fortalecimiento de las acciones gubernamentales, la continuidad del acompañamiento social y la importancia de seguir construyendo comunidad desde la participación de sus habitantes.

A través de este ejercicio, el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas reafirman su compromiso de trabajar de la mano con cada persona, grupo o población de atención prioritaria, impulsando acciones que nacen desde las propias comunidades y que contribuyen a mejorar su calidad de vida.