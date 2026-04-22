La UAT se actualiza en IA. Llegan nuevas licenciaturas en Inteligencia Artificial y analítica de datos

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), bajo la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, incorpora a su oferta educativa dos nuevas carreras: la Licenciatura en Informática e Inteligencia Artificial y la Licenciatura en Gestión y Analítica de Datos, que iniciarán a partir del ciclo escolar de agosto-diciembre 2026.

Tras la aprobación de la Asamblea Universitaria, estas nuevas opciones educativas buscan responder a la alta demanda de especialistas en tecnologías de la información y en la gestión de datos masivos (big data), ofreciendo a los jóvenes tamaulipecos preparación de vanguardia para crear entornos de trabajo eficientes.

Al hacer oficial su apertura, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado subrayó que, ante el avance tecnológico, la Universidad responde a las exigencias sociales de educación en esa área y específicamente en inteligencia artificial y analítica de datos, que son dos rubros de gran importancia para el desarrollo económico en la actualidad.

Puntualizó que, una de las metas desde el inicio de su administración, ha sido ofrecer a los jóvenes mejores opciones de carreras universitarias que los prepare para los retos del mercado laboral; y que, en ese sentido, en los últimos dos años se ha estado impulsando la creación de nuevas licenciaturas e ingenierías que atienden las demandas en las regiones del estado.

La Licenciatura en Informática e Inteligencia Artificial se ofrecerá en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo, en modalidad escolarizada. Tiene como propósito formar profesionistas capaces de utilizar la inteligencia artificial para automatizar procesos, analizar información estratégica y desarrollar soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas.

La Licenciatura en Gestión y Analítica de Datos se impartirá en la Facultad de Comercio y Administración Tampico, en modalidad escolarizada, y se centrará en la formación de profesionales capaces de gestionar datos y aplicar analítica para la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones.